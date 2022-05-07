Trafik kazasında yaralanan 2 kişinin hayati tehlikeleri devam ediyor

Türkmenköy Dörtyol anayolu üzerinde 04.05.22 tarihinde saat 14.20 raddelerinde meydana gelen ve yanında yolcu olarak seyahat eden ikisi ağır 7 arkadaşının yaralanması ile sonuçlanan trafik kazasında ihmali görülen araç sürücüsü M.N.A bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis, kaza sonucu araç içerisinde bulunan Pakistan uyruklu Hassan Ali vücut travması sonucu Gazimağusa Devlet hastanesinde, Shah Zaib Hassan vücudunda çoklu kırık, iç kanama ve beyin hasarından, Afzal Ahmed ise vücutta çoklu kırık ve akciğerde kanama teşhisiyle Lefkoşa Devlet hastanesine yoğun bakım ünitesinde müşahede altına alındıklarını belirterek, Shah Zaib Hassan ve Afzal Ahmed’ in hayati tehlikelerinin devam etmekte olduğunu söyledi.

Polis, kazada yaralanan ve kaldırıldıkları Lefkoşa Devlet hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavileri devam eden 2 kişinin hayati tehlikelerinin devam etmekte olduğunu, alınması gereken kamera görüntüleri ve ifadelerin bulunduğuna dikkat çekti. Suçun şeklinde değişme olabileceği ihtimalinin de göz önünde bulundurulması nedeniyle zanlının tutukluluk süresinin 7 gün daha uzatılması talebinde bulundu.

Huzurundaki şahadeti ve polisinin talebini değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlının 7 gün daha poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.