Trafik Kazasında Yaralanan Yaya Tedavi Edildi: Soruşturma Sürüyor.

Trafik Kazasında Lefkoşa'da Yaya Yaralandı: Araç Çarptı, Burun ve Diş Kırığıyla Hastaneye Kaldırıldı, Soruşturma Devam Ediyor.

"Trafik Kazası Lefkoşa'da Yaralı Bıraktı: Dikkatsiz Sürücü Çarpmanın Nedeni"

Lefkoşa'nın meşhur caddelerinden biri olan Mehmet Akif Caddesi'nde, 17 Ekim 2023 tarihinde saat 12:00 civarında, bir trafik kazası meydana geldi. Kaza, Cuma GÜNAL'ın yönetimindeki TPN 103 plakalı aracın, yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya Asrın İLERİ'ye çarpması sonucu gerçekleşti.

Asrın İLERİ, kaza sonrası yaralandı ve acil yardım ekipleri tarafından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralı, burun kemiği ve dişlerinde kırıklar tespit edildi, ancak hızlı müdahale ve tedavi sonrasında hastaneden taburcu edildi.

Polis, kaza hakkında soruşturma başlattı. Sürücü Cuma GÜNAL'ın dikkatsizliği nedeniyle yasal işlem görebilir.