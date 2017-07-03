Trafik kontrollerinde son bir haftada 591 sürücü rapor edildi

Polisin, 26 Haziran – 2 Temmuz tarihleri arasında, ülke genelinde yaptığı haftalık rutin trafik kontrollerinde 591 kişi suçlu bulundu.

Polis açıklamasına göre, aleyhinde işlem yapılan araç sürücülerinin 166’sı süratli, 6’sı tehlikeli, 15’i dikkatsiz, 29’u seyrüsefer ruhsatsız, 16’sı sürüş ehliyetsiz, 9’u muayenesiz, 19’u sigortasız, 15’i alkollü, 24’ü“A” yol kullanma izinsiz, 9’u “B” özel işletme izinsiz araç kullanmaktan ceza aldı.

Sürücülerin 99’u seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 59’u trafik levha ve işaretlerine uymamak, 2’si trafik ışıklarına uymamak, 2’si tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak, 4’ü koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak, 3’ü taksimetre bulundurmamak ve 114’ü diğer trafik suçlarından rapor edildi.