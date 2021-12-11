  • BIST 2.035,48
  • Altın 788.72784
  • Dolar 13.8827
  • Euro 15.7135
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKANorveç'te toplu Noel yemeğine katılan 120 kişide Omicron varyantına rastlandı

Trafik kuralları hayat kurtarır

» »
Trafik kuralları hayat kurtarır
Trafik kuralları hayat kurtarır

Covid-19 kısıtlamalarının kalkması ve normalleşmeye geçilmesi ile birlikte, ülkemiz trafiğinde de bir hareketlenme ve artış olduğu gözlemlenmektedir. Buna bağlı olarak ölümlü ve diğer trafik kazalarında da bir artış olduğu görülmektedir.

 

Tüm İlçe Polis Müdürlüklerimiz; Trafik kazalarındaki bu artışın önüne geçmek için trafik ekiplerince kazalara neden olan sürat, alkollü araç kullanma, cep telefonu ile konuşma, emniyet kemeri bağlı olmadığı halde araç kullanma ve diğer önemli trafik suçları ile ilgili olarak kazaları önleyip vatandaşın emniyetli sürüş yapmasını sağlamak için gerek araçlı, gerekse sabit kontrollerine ara vermeden devam etmektedir.

Yapılan İstatistiklerde kaza nedenlerinin başlıca sebebinin sürücü hatası olduğu görülmektedir. Sürücüler de ceza yazılmamak için değil, özellikle kendileri ve yolu kullanan diğer şahısların can ve mal güvenliği açısından trafik kurallarına uymaları gerektiğini bilmelidirler.

Araç Sürücülerinin; trafik kazalarında başı çeken süratten kaçınarak hız limitlerine uymaları ve yolun konumunu da düşünerek araçlarını kullanmaları gerekmektedir. Yine kazalara neden olan alkollü araç kullanmak ve aynı şekilde sürüş esnasında dikkati dağıtan cep telefonu ile konuşmak, mesaj atmak, bluetooth üzerinden konuşmak veya yazışmak gibi kural ihlallerini yapmamaları gerekmektedir. Araç içerisinde seyreden sürücü ve yolcuların da kaza esnasında büyük oranda ağır yaralanmasına engel olan   emniyet kemeri kullanımına özen göstermeleri, can güvenlikleri açısından son derece önem arz etmektedir.

Bu bağlamda, yollarımızda seyreden tüm sürücüler ile yaya olarak bulunan tüm şahısların da trafik kurallarına uymaları, trafik ve yol güvenliği açısından, ayrıca kendi can ve mal güvenlikleri açısından son derece önemli olduğu unutulmamalıdır.

Sevgili Sürücüler; gideceğiniz yere emniyetli ve güvenli gitmek ve sevdiklerinizi üzmemek için trafik kurallarına uyalım.

KAZASIZ GÜNLER VE GÜVENLİ SÜRÜŞLER DİLERİZ…

PGM - BASIN SUBAYLIĞI   

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İskele Belediyesi’ne ait arazide bulunan karavanların tahliyesi başladı01 Aralık 2021 Çarşamba 16:45
  • İskele’deki kamp alanı tahliye ediliyor01 Aralık 2021 Çarşamba 12:28
  • Tatar, Fırtına Nedeniyle İstanbul' a Gidemedi29 Kasım 2021 Pazartesi 17:22
  • İskele Long Beach Bölgesinde su taşkını29 Kasım 2021 Pazartesi 12:17
  • İskele'ye Long Beach'ten sonra bir halk plajı daha.. Kalecik halk plajında çalışmalar sürüyor27 Kasım 2021 Cumartesi 10:42
  • UBP ve CTP'de İskele'den aday bolluğu var...25 Kasım 2021 Perşembe 08:45
  • İskele-Karpaz Anayolu’nda trafik kazası23 Kasım 2021 Salı 21:35
  • Sadıkoğlu: İskele Yalnızca KKTC’nin Değil Dünyanın da Gözdesi23 Kasım 2021 Salı 18:19
  • Lastik tamiri yapan araca arkadan çarptı22 Kasım 2021 Pazartesi 10:13
  • Sadıkoğlu: Halk İle Paylaşmaktan Büyük Keyif Alıyoruz21 Kasım 2021 Pazar 14:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti