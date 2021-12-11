Trafik kuralları hayat kurtarır

Covid-19 kısıtlamalarının kalkması ve normalleşmeye geçilmesi ile birlikte, ülkemiz trafiğinde de bir hareketlenme ve artış olduğu gözlemlenmektedir. Buna bağlı olarak ölümlü ve diğer trafik kazalarında da bir artış olduğu görülmektedir.

Tüm İlçe Polis Müdürlüklerimiz; Trafik kazalarındaki bu artışın önüne geçmek için trafik ekiplerince kazalara neden olan sürat, alkollü araç kullanma, cep telefonu ile konuşma, emniyet kemeri bağlı olmadığı halde araç kullanma ve diğer önemli trafik suçları ile ilgili olarak kazaları önleyip vatandaşın emniyetli sürüş yapmasını sağlamak için gerek araçlı, gerekse sabit kontrollerine ara vermeden devam etmektedir.

Yapılan İstatistiklerde kaza nedenlerinin başlıca sebebinin sürücü hatası olduğu görülmektedir. Sürücüler de ceza yazılmamak için değil, özellikle kendileri ve yolu kullanan diğer şahısların can ve mal güvenliği açısından trafik kurallarına uymaları gerektiğini bilmelidirler.

Araç Sürücülerinin; trafik kazalarında başı çeken süratten kaçınarak hız limitlerine uymaları ve yolun konumunu da düşünerek araçlarını kullanmaları gerekmektedir. Yine kazalara neden olan alkollü araç kullanmak ve aynı şekilde sürüş esnasında dikkati dağıtan cep telefonu ile konuşmak, mesaj atmak, bluetooth üzerinden konuşmak veya yazışmak gibi kural ihlallerini yapmamaları gerekmektedir. Araç içerisinde seyreden sürücü ve yolcuların da kaza esnasında büyük oranda ağır yaralanmasına engel olan emniyet kemeri kullanımına özen göstermeleri, can güvenlikleri açısından son derece önem arz etmektedir.

Bu bağlamda, yollarımızda seyreden tüm sürücüler ile yaya olarak bulunan tüm şahısların da trafik kurallarına uymaları, trafik ve yol güvenliği açısından, ayrıca kendi can ve mal güvenlikleri açısından son derece önemli olduğu unutulmamalıdır.

Sevgili Sürücüler; gideceğiniz yere emniyetli ve güvenli gitmek ve sevdiklerinizi üzmemek için trafik kurallarına uyalım.

KAZASIZ GÜNLER VE GÜVENLİ SÜRÜŞLER DİLERİZ…

PGM - BASIN SUBAYLIĞI