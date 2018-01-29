Trafik kurallarını öğrenmeden yola çıkıyorlar

Ülkemizde araç kiralayarak trafiğe çıkan yabancılara, hiçbir trafik kuralı uygulamalı olarak gösterilmiyor… Kiralık araç işletmecileri yabancılara sadece ‘Kıbrıs’ta trafik soldan’ diyor ve arabanın anahtarını teslim ediyor

Ülkemizde eğitim gören üniversite öğrencileri veya tatil amacıyla gelen turistleri sıklıkla trafikte kiralık araç kullanırken görüyoruz.

Ülkemiz trafiği ve kurallarıyla ilgili sadece “sözlü” olarak bilgilendirilen yabancılar, şoför okullarından trafik dersi de almıyor.

Üniversite öğrencileri veya turistlerin, ülkemizdeki herhangi bir şirketten araç kiralaması ve trafiğe çıkması

oldukça kolay. Kiralık araç işletmecileri bu kişilere araba kiralarken sadece kuralları ‘sözlü’ olarak anlatıyor, ehliyeti olup olmadığına bakıyor. Yabancılara araba kiralanırken uygulanacak prosedür böyle.

Ülkemize gelen yabancıların kendi ülkelerine ait ehliyetlerle araç kullanma süresi ise 90 gün. Adada bu süreden daha uzun kalacak kişilerin zorunlu olarak KKTC ehliyeti çıkarması gerekiyor.

Kiralık Araç İşletmecileri Birliği Başkanı Yakup Serdaroğlu, sektörde birçok sorun olduğuna dikkat çekerek yeni hükümetin bu sorunlara çare üretmesini istedi.

Kaçak iş gücü nedeniyle büyük sıkıntı yaşadıklarını belirten Serdaroğlu, yabancılara araç kiralanırken uygulanan işlemlerle ilgili prosedürü uyguladıklarını söyledi.

Şoför Okulları Birliği Başkanı Doğan Tilki ise, kiralık araç işletmelerinin kendileriyle istişare içerisinde olması gerektiğini söyledi.

Tilki, ülkemizdeki sistemin kötü olduğunu söyleyerek yabancı uyruklu kişilerin kendi ehliyetleriyle hiçbir eğitimden geçirilmeden KKTC ehliyeti alabildiğini ve bunun yanlış olduğunu belirtti.

Serdaroğlu: Sözlü olarak trafiğin soldan olduğunu söylüyoruz

Kiralık Araç İşletmecileri Birliği Başkanı Yakup Serdaroğlu, araç kiralamak isteyen turistlere ve öğrencilere, Kıbrıs’ın trafik akışı ve kurallarıyla sadece sözlü olarak bilgi verdiklerini söyledi.

Söz konusu kişilere yazılı olarak herhangi bir bilgi veya şoför okullarıyla işbirliği içerisinde trafik dersi veya kursu vermediklerini belirten Serdaroğlu, ülkemize gelen turistlerin kendi ehliyetleriyle araç kullanma süresinin 90 gün olduğunu ifade etti.

Serdaroğlu, ülkemizde 90 günden daha uzun süre kalacak olan kişilerin zorunlu olarak KKTC ehliyeti çıkarması gerektiğini söyledi.

“Villalar, garajlarındaki arabalarla kaçak kiralanıyor”

Serdaroğlu, otel ve villa turizminde kayıt dışı ekonomi olduğunu iddia ederek, kaçak olarak kiralanan araçlarla ilgili büyük sorun yaşadıklarını belirtti. Kaçak kiralık araçları şahısların kiraladığını ifade eden Serdaroğlu, “Alsancak ve Lapta bölgesinde yapılan birçok villa, turistlere kaçak olarak kiralanıyor. Villaların garajında bulunan araçlar da böylelikle kaçak olarak kiralanmış sayılıyor” iddiasında bulundu.

Serdaroğlu, konu hakkında Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na defalarca bilgi verdiklerini belirterek, kaçak araç kiralanmasının önüne geçilmesini söyledi.

Ülkemizde yürütmenin yürümediğini belirten Serdaroğlu, “Yürüyen değil koşan bir yürütme organı istiyoruz” dedi.

“Denetim yapılmalı”

Bazı üniversitelerde bazı kişilerin kaçak olarak araç kiraladığını iddia eden Serdaroğlu, kaçak iş gücü konusunda denetim yapılması gerektiğini söyledi.

Serdaroğlu, Kiralık Araç İşletmecileri Birliği olarak 3 Ağustos 2017’de yapmış oldukları olağanüstü genel kurulla yönetime geldiklerini belirterek özellikle kayıt dışı ekonomiyle ve haksız yere araç kiralamayla mücadele ettiklerini belirtti.

Tilki: Sistem değişmeli

Şoför Okulları Birliği Başkanı Doğan Tilki, ülkemizdeki sistemin kötü olduğunu söyleyerek, yabancı uyruklu kişilerin kendi ülkelerinin ehliyetiyle hiçbir eğitimden geçirilmeden KKTC ehliyeti alabildiğini belirtti.

Türkiye’den ya da üçüncü dünya ülkesinden gelenlerin yasa gereği 90 günün ardından KKTC ehliyeti almak zorunda olduğunu belirten Tilki, şoför okullarıyla birlikte bu kişilere ders vermek gerektiğini ifade etti.

“Kiralık araç sahipleri, şoför okullarıyla istişare içinde olmalı”

Tilki, yabancı uyrukluların ehliyetlerinin gerçek mi sahte mi olduğunun anlaşılamayacağını söyleyerek, ehliyet dairesinin memurlarının sadece muhaceretten alınan kâğıdın mührünün olup olmadığına baktıklarını dile getirdi.

Rum tarafında yabancı uyrukluların ehliyetlerini değiştirebilmeleri için şoför okullarından onaylı belge alması gerektiğine dikkat çeken Tilki, bu sistemin bizim ülkemizde de uygulanması gerektiğini vurguladı.

Tilki, “Kiralık araç işletmeleri, şoför okullarıyla istişare içinde olmalıdır” diyerek kiralık araç işletmelerinin aracı kiralayacak olan kişilere en azından bir kere ders vermesi gerektiğini vurguladı.

Tilki, “Araba kiralayacak olan kişiler bizim sistemimizi öğrenmek zorundadır” diyerek, devletin bu konuda önlem alması gerektiğine dikkat çekti.

“Beyaz plaka sistemi yanlış”

Ayrıca kiralık araçlara verilen beyaz plakaların yanlış olduğunu belirten Tilki, kiralık araçların plakalarının yeniden kırmızı olması gerektiğini, çünkü kiralık aracın normal araçtan ayırt edilmesinin kolay olması gerektiğini vurguladı.

Tilki, “Şoför okulları, trafiğin aynası trafiğin öğretmenidir. Trafik de bir orkestradır. Eğer trafiğe herkes uyarsa trafik yağ gibi akar. Bir kişi bile uymazsa o trafik tıkanır” diyerek trafik kurallarına uymanın herkesin görevi olduğuna dikkat çekti.

(kıbrıs)