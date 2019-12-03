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Trafik magandası Ambulansın önünü kesti

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Sosyal Medya'da bir sürücünün ambulansın önünü kestiği paylaşım dikkat çekti.
Trafik magandası Ambulansın önünü kesti

Sosyal Medya'da bir sürücünün ambulansın önünü kestiği paylaşım dikkat çekti.

Girne – Lefkoşa Anayolu’nda meydana gelen olayda, seyir halindeki ambulansın yanına yaklaşan sürücü ambulansın önünü kesti.Tartışma yaşandığı belirtiliyor ama nedeni henüz bilinmiyor.

Sosyal Medya’da yayınlanan paylaşımda sol şeritte seyretmekte olan ambulansın yanına yaklaşan sürücü ile ambulans şoförü arasında bir süre sözlü tartışmaya yaşandı. Ardından özel otomobilin sürücüsü hızını arttırarak, Ambulansın önüne geçip frene bastı.

Yaşanan tartışmanın sebebi ise bilinmiyor.

 

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