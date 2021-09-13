Trafik Müdürlüğü, Saygıyla Üzücü Olayların Önlenebileceğini Hatırlattı

Trafik Müdürlüğü, okulların açılması ile yoğun olan trafik akışı okul giriş ve çıkış saatlerinde daha da yoğunlaşacağını belirterek, trafikte yaşanacak olumsuzlukların önüne geçilebilmesi amacıyla yetkili diğer kurum ve kuruluşlar yanında Polis Genel Müdürlüğü tarafından pandemi kuralları da göz önünde bulundurularak gerekli önlemler alındığını duyurdu ve sürücülerin de pandemi kurallarına uymasını tavsiye etti.

Sürücülerin, özellikle okulların olduğu bölgelerde öğrencilerin davranışlarını takip ederek doğacak tehlikelere karşı önceden hazırlıklı olmasını, park halindeki araçlar arasından çocukların aniden yola dikkatsizce atılabileceğini düşünmesi ve okul önlerinde bisiklet kullanan öğrencilere de dikkat edip sürat yapmadan araç kullanmasını isteyen Trafik Müdürlüğü, sürücülerin araçlarını yaya geçitlerine ve köşe başlarına park ederek diğer sürücü ve yayalara tehlike yaratmaması gerektiğini vurguladı.

Trafik Müdürlüğü yayınladığı basın bildirisiyle uyarılarda bulundu ve “Trafikte herkesin birbirine saygı göstererek kurallara uyması halinde yaşanabilecek üzücü olayların önlenebileceğini hatırlatır, huzurlu, güvenli ve sağlıklı bir eğitim yılı geçirmenizi dileriz” dedi.

Tarafik Müdürlüğü’nün yayladığı basın bildirisi şöyle;

“Trafik eğitiminin ailede başladığı unutulmamalı ve çocuklarımızı trafikteki davranışları konusunda eğitmeli ve çocukların daima büyüklerini örnek aldıkları bilinciyle onlara trafikte bulunduğumuz zaman örnek olmalıyız. Çocuklarımızı okula bırakırken veya okuldan alırken pandemi kuralları nedeniyle araç yoğunluğu yaşanacağı düşünüldüğünden, okul kapıları önüne araçlarımızı park edip giriş-çıkış kapıları önünde yığılmalara sebep olunmamalı ve trafikte çocuklarımızın hayatını tehlikeye sokacak ortamlar yaratılmamalıdır.

Toplu taşımacılık yapan araç sürücüleri daima trafik kurallarına ve bunun yanında pandemi sürecinin de devam etmesinden dolayı pandemi kurallarına uymalı, öğrencileri salimen okullarına taşımakla sorumlu olduklarını unutmamalıdırlar. Otobüs durmadan öğrencilerin araçtan inmesini mümkün kılmamak için otobüs kapısı açılmamalıdır. Trafiğin uygun, emniyetli ve otobüs duraklarında yolcu indirip alınmalıdır. Öğrencileri araçtan indirdikten sonra, her zaman gözlemleyerek güvende olduklarından emin olduktan sonra hareket edilmelidir. Öğrenci taşımacılığında kullanılan otobüs ve minibüslerde on bir yaşından küçük öğrencilerin taşınması halinde, küçük yolcuların güvenliğinden sorumlu olacak bir refakatçi bulunmalıdır.

Öğrencilerimiz, okullarına emniyet içinde gidebilmek için son derece dikkatli olmalı, daima kaldırımda yürümeli, kaldırım yoksa yolun sağ tarafını kullanmalıdır. Yolu kontrol etmeden aniden yola atılmamalı ve yolda yürürken arkadaşlarıyla el şakası yaparak yol içerisinde kendilerini tehlikeye atacak hareketler kaçınmalıdır. Karşıdan karşıya geçerken görüş açısının uzun olduğu yerler, yaya geçitleri ve polisin bulunduğu yerler tercih edilmelidir. Bunun dışında karşıya geçilecekse yolun sağını ve solunu kontrol etmeden ani olarak yol içerisine çıkmamalı ve sürücülerin kendilerini görebileceği yerlerden veya varsa yaya geçitlerini kullanarak koşmadan ancak hızlı adımlarla karşıya geçilmelidir. Otobüs veya araçlarda ayakta durmayıp, vücudun herhangi bir yerini araçtan dışarı çıkarmamalıdır. Araçlardan inerken mutlaka yol kenarına açılan kapılar kullanmalı, kendilerinden küçük kardeşlerine ve arkadaşlarına daima örnek olunacak tutum ve davranışlar içerisinde olmalı ve öğrendiklerini onlara da öğretmelidirler. Bunun yanında pandemi kurallarına uyarak kendi sağlıklarını da düşünmektedirler.

Öğretmenlerimiz, çocuklarımızı geleceğe hazırlarken trafik kuralları ile ilgili bilgileri özenle onlara aktarmalıdır. Öğretmenlerin vereceği bilgiler, öğrencilerin eğitiminde daha fazla katkı sağlayacağı unutulmamalıdır”.