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Trafik polisleri ve müfettişler Ercan'da denetim gerçekleştirdi

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Trafik Diaresi müfettişleri ve PGM Trafik Şubesi polislerinin katılımı ile dün 17:00-20:00 saatleri arasında Ercan Havalimanı’nda kamu taşıma araçları ve kiralık araçlara yönelik geniş kapsamlı bir denetim gerçekleştirildi.
Trafik polisleri ve müfettişler Ercan'da denetim gerçekleştirdi

Trafik Diaresi müfettişleri ve PGM Trafik Şubesi polislerinin katılımı ile dün 17:00-20:00 saatleri arasında Ercan Havalimanı’nda kamu taşıma araçları ve kiralık araçlara yönelik geniş kapsamlı bir denetim gerçekleştirildi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ve Trafik Dairesi Müdürü Ahmet Aydın’ın da başından sonuna kadar yer aldığı denetimlerde çok sayıda araç denetlendi. İşletme izni, mesleki sürüş ehliyet eksikliği, taksimetre açmama, kaçak taşıma, seyrüsefer geriliği ve benzeri suçlarla ilgili çok sayıda cezai işlem uygulanan denetimlerde bir kiralık araç da evrak eksikliğinden ötürü polis tarafından trafikten men edildi.

Bakan Atakan denetimlerin artarak devam edeceğini, hafta içi veya hafta sonu demeden hemen her güzergah ve bölgede bu denetimlerin yapılacağını vurguladı.

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