  • BIST 98.758
  • Altın 257,771
  • Dolar 5,7135
  • Euro 6,4122
  • Lefkoşa 38 °C
  • Mağusa 39 °C
  • Girne 36 °C
  • Güzelyurt 36 °C
  • İskele 39 °C
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAErdoğan’dan, Japon modeli ‘kadınlara mahsus üniversite’ için YÖK’e talimat

Trafik polislerince araçları durdurulan 2 kişi uyuşturucudan tutukladı

» »
Trafik polislerince araçları durdurulan 2 kişi uyuşturucudan tutukladı
Trafik polislerince araçları durdurulan 2 kişi uyuşturucudan tutukladı

 07.07.2019 tarihinde, saat 12:00 sıralarında, Güzelyurt’ta Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, M.E.(E-28)’nin kullanımında bulunan araç, trafik ekipleri tarafından kontrol maksatlı durdurulması üzerine, bahse konu şahıs ve araçta yolcu olarak bulunan İ.Ü.(E-26) araçtan inip koşarak kaçtıkları sırada, M.E’nin tasarrufunda bulunan yaklaşık bir gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile sarma sigara kağıt parçasına sarılı tütün ile karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan maddeyi yere attığı tespit edildi. 

İ.Ü ve M.E tutuklandı

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sıcaklık 41 dereceyi bulacak!08 Temmuz 2019 Pazartesi 14:38
  • Trafikte kara hafta: 3 ölü, 27 yaralı08 Temmuz 2019 Pazartesi 14:37
  • Serdaroğlu HP Kararnamesi’ni eleştirdi ve “Hukuki ve yasal eylemlere başvuracağız” dedi08 Temmuz 2019 Pazartesi 14:15
  • Başbakan Tatar, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı ve Polis Genel Müdürü’nü trafik kazalarıyla ilgili acil toplantıya çağırdı08 Temmuz 2019 Pazartesi 13:36
  • Benter: Vakıf malını özel şahıslar üzerine geçirmek insanlık suçudur08 Temmuz 2019 Pazartesi 13:29
  • Burcu: "Yerleşik usul saygısızca çiğnenmiştir."08 Temmuz 2019 Pazartesi 13:01
  • Göç-Taş Yalova'dan ödülle döndü08 Temmuz 2019 Pazartesi 12:52
  • Arıklı: Devletin adı değişecek ve Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olacak08 Temmuz 2019 Pazartesi 12:31
  • HASDER, Bosna Hersek ve Edon Festivali’nde sahne aldı08 Temmuz 2019 Pazartesi 12:03
  • Görevden alma ve atamalar hız kesmiyor...08 Temmuz 2019 Pazartesi 11:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti