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Trafik Polislerini Görevden Men Edip Küfreden 2 Şahıs Tutuksuz Yargılanacak

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Trafik Polislerini Görevden Men Edip Küfreden 2 Şahıs Tutuksuz Yargılanacak
Trafik Polislerini Görevden Men Edip Küfreden 2 Şahıs Tutuksuz Yargılanacak

Gazimağusa’da 15.12.21 tarihinde saat 00.30 raddelerinde, umumi bir yolda Nuh Erk yönetimindeki araç evrak kontrolü maksadıyla trafik polisleri tarafından durduruldu. Araç sürücüsünden ehliyetini ibraz etmesini isteyen trafik polisini eli ile göğsünden tutup itmek suretiyle darp edip görev yapmasını engelleyen, polisin yakasında bulunan 400 TL değerindeki kulaklığı çekip koparmak suretiyle hasara uğrattıktan sonra “kimsiniz be siz yar…lar” diyerek italei lisanda bulunduktan sonra huzurda bulunan polis subayı Ö. Ç’ ı kolundan çekmek suretiyle darp ederek “hepinizi si…yim” diyerek italei lisanda bulunan araç sürücüsü N.E Polis tarafından tutuklandı.

 

Olayın devamında araçta yolcu olarak bulunan ve olaya müdahil olan R. T, huzurda bulunan Polis subayı Ö. Ç’a hitaben “kimsin be yar….ak, polis misin, yıldızını da si….yim” diyerek italei lisanda bulunduktan sonra eliyle yakasından tutup çekmek suretiyle polis subayını görevden men ettikten sonra Polis tarafından tutuklandı.

Tutuklanan zanlılar ayni gün “kasti hasar, polisi görevden men, darp, rahatsızlık ve italei lisan suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davalarında hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla teminata bağlandılar.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Salih Fidan Ersan olayla ilgili olarak mahkemeye bilgi aktardı. Zanlı 1’in mesele ile ilgili kısmen itiraf niteliğinde ifade verdiğini belirten tanık polis, zanlıların tahkikata etki etme olanağı olmaması nedeniyle davalarında hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlıların davalarında hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışını men ederek 6 biner T.L nakdi teminat ödemeleri ve KKTC vatandaşı muteber ikişer şahsın 50 biner T.L şahsi kefalet senedi imzalaması şartıyla serbest kalmaları yönünde emir verdi. (MHA)  

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