Trafikte 1 Haftada 24 Araç Sürücüsü Rapor Edildi, 13 Kaza Meydana Geldi

30 Mart – 05 Nisan 2020 tarihleri arasında, polis tarafından ülke

genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 339 araç sürücüsü kontrol

edilmiştir.



Kontrol edilen araç sürücülerinin 24’ü ile ilgili ileri işleme gidilmiştir.

Aleyhinde işlem yapılan araç sürücülerinin; 1’i tehlikeli sürüş yapmak, 1’i

seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 1’i muayenesiz araç kullanmak, 5’i

dikkatsiz sürüş yapmak, 3’ü sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 5’i alkollü araç

kullanmak, 5’i sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak, ve 3’ü diğer

trafik suçlarından rapor edilmiştir.