  • BIST 91.439
  • Altın 357,373
  • Dolar 6,7757
  • Euro 7,3117
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

Trafikte 1 Haftada 24 Araç Sürücüsü Rapor Edildi, 13 Kaza Meydana Geldi

» »
Trafikte 1 Haftada 24 Araç Sürücüsü Rapor Edildi, 13 Kaza Meydana Geldi
Trafikte 1 Haftada 24 Araç Sürücüsü Rapor Edildi, 13 Kaza Meydana Geldi

Ülkede son 1 haftada polis tarafından trafikte 339 araç sürücüsü kontrol edilirken, bu sürücülerin 24’ü ile ilgili ileri işleme gidildi.

KKTC’de aynı süre içerisinde ise 13 trafik kazası meydana geldi ve 3 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, 30 Mart – 05 Nisan tarihleri arasında polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde toplam 339 araç sürücüsü kontrol edildi.

Kontrol edilen araç sürücülerinin 24’ü ile ilgili ileri işleme gidilirken, aleyhinde işlem yapılan araç sürücülerinin; 1’i tehlikeli sürüş yapmak, 1’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 1’i muayenesiz araç kullanmak, 5’i dikkatsiz sürüş yapmak, 3’ü sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 5’i alkollü araç kullanmak, 5’i sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak ve 3’ü diğer trafik suçlarından rapor edildi.

Polis, 30 Mart – 05 Nisan tarihlerini kapsayan süre içerisinde KKTC’de toplam 13 adet trafik kazası meydana geldiğini de kaydetti. Bu kazalarda 3 kişi yaralanırken, 5 trafik kazası süratli araç kullanmak, 2 kavşakta durmamak ve 6 dikkatsiz sürüş yapmak sebebiyle meydana geldi. Kazalarda toplam hasar miktarı 59 bin 500 TL olurken, Lefkoşa’da  ve Gazimağusa’da 5’er, Girne Güzelyurt ve İskele’de de 1’er trafik kazası oldu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Covid-19 Virüs Salgını İle Mücadele Programı…Girne Belediyesi Yoğun İlaçlama Çalışmalarına Devam Ediyor06 Nisan 2020 Pazartesi 14:25
  • Sağlık Bakanlığı’ndan Pozitif Vaka Çıkan Gözetım Altındaki Kişiler Konusunda Açıklama06 Nisan 2020 Pazartesi 14:24
  • Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nden İhalesiz Ambulans Alımı Haberlerine Yalanlama…06 Nisan 2020 Pazartesi 14:22
  • SOS Çocukköyü Derneği’nden Yardım Çağrısı06 Nisan 2020 Pazartesi 12:07
  • İskele Belediyesi Zabıtası Market Ve Kasapları Denetledi06 Nisan 2020 Pazartesi 12:05
  • Ani Ve Gayri Tabii Ölüm06 Nisan 2020 Pazartesi 12:00
  • Trafikte 1 Haftada 24 Araç Sürücüsü Rapor Edildi, 13 Kaza Meydana Geldi06 Nisan 2020 Pazartesi 11:50
  • Ani Ve Gayri Tabii Ölüm06 Nisan 2020 Pazartesi 11:44
  • LTB 17 Atm Noktasına Hijyen Seti Yerleştirdi06 Nisan 2020 Pazartesi 10:43
  • Meteoroloji'den 'fırtına' uyarısı06 Nisan 2020 Pazartesi 10:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti