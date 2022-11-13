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Trafikte 12'si alkolden toplam 241 sürücü rapor edildi, 27 araç trafikten men edildi

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Trafikte 12'si alkolden toplam 241 sürücü rapor edildi, 27 araç trafikten men edildi
Trafikte 12'si alkolden toplam 241 sürücü rapor edildi, 27 araç trafikten men edildi

Ülke genelinde dün yapılan trafik denetimlerinde 12'si alkolden toplam 241 sürücü rapor edildi, 27 araç trafikten men edildi.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamada, dün ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri kapsamında 1236 aracın kontrol edildiği, 12’si alkollü içki tesiri altında araç kullanma olmak üzere çeşitli suçlardan toplam 241 araç sürücüsünün rapor edildiği, 27 aracın ise trafikten men edildiği belirtildi.

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