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Trafikte 789 sürücü rapor edildi

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Trafikte 789 sürücü rapor edildi
Ülkede genelinde 15-21 Ocak tarihleri arasında polis tarafından yapılan haftalık rutin trafik kontrollerinde 789 sürücü suçlu bulundu.

Polis açıklamasına göre, aleyhinde işlem yapılan araç sürücülerinin 121’i süratli, 9’u tehlikeli, 27’si dikkatsiz, 69’u seyrüsefer ruhsatsız, 22’si sürüş ehliyetsiz, 19’u muayenesiz, 35’i sigortasız, 27’si alkollü, 12’si “A” yol kullanma izinsiz, 10’u “B” özel işletme izinsiz araç kullanmaktan ceza aldı.

Sürücülerin 134’ü seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 73’ü trafik levha ve işaretlerine uymamak, 4’ü trafik ışıklarına uymamak, 3’ü tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak, 3’ü koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak, 1’i taksimetre bulundurmamak ve 221’i diğer trafik suçlarından rapor edildi.

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