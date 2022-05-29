Trafik'te ada geneli denetim

28-29.05.2022 tarihleri 22:00-03:00 saatleri arasında, beş ilçede; Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele Polis Müdürlüleri sorumluluk sahalarında eş zamanlı olarak asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirilmiştir.

Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında; bölgede faaliyet gösteren pansiyon, eğlence mekanları, kahvehaneler, kıraathaneler ve gece kulüpleri kontrol edilmiştir. Yapılan denetimlerde ikamet izinsiz olarak tespit edilen 3 kişi, para karşılığı fuhuşa teşvik suçundan ise bir kişi tutuklanmış, izin şartlarına uymadığı tespit edilen 2 gece kulübü aleyhinde de yasal işlem başlatılmıştır. Kumarhanelerde yapılan denetimlerde kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 15 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; 552 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 106 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatılırken, çeşitli suçlardan dolayı 11 araç ise trafikten men edilmiştir.

Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında; bölgede faaliyet gösteren eğlence mekanları, gece kulüpleri, restorantlar ile marketler kontrol edilmiş ve herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Kumarhanelerde yapılan denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 10 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; 850 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 188 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatılırken, çeşitli suçlardan dolayı 4 araç ise trafikten men edilmiştir.

Girne’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında; bölgede faaliyet gösteren kahvehaneler ve pansiyonlar kontrol edilmiş ve herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Kumarhanelerde yapılan denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 99 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; 1800 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 312 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatılırken, çeşitli suçlardan dolayı 19 araç ise trafikten men edilmiştir. Denetimlerde ayrıca kontrol maksatlı durdurulan iki ayrı araçta yapılan aramada, araçlarında tecavüzi alet ve kama bulundurdukaları tespit eidlen 2 kişi tutuklanmıştır.

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimler kapsamında; bölgede faaliyet gösteren bahis evleri, alkollü içki satışı yapılan yerler ve kahvehaneler kontrol edilmiş ve herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; 455 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 67 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatılırken, çeşitli suçlardan dolayı 5 araç trafikten men edilmiştir.

İskele’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında; bölgede faaliyet gösteren kumarhanelerde yapılan denetimlerde, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 2 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; 250 araç kontrol edilmiş, suç işlediği tespit edilen 38 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatılırken çeşitli suçlardan dolayı 2 araç trafikten men edilmiştir.