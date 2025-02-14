  • BIST 9914.98
  • Altın 3422.532
  • Dolar 36.2176
  • Euro 37.9039
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKATrump: 'Gazze'yi satın almakta kararlıyım'

Trafikte Baygın Bulunan İki Şahıstan Biri Uyuşturucuyla Yakalandı

» »
Sosyal medyada trafikte baygın halde görülen iki şahısla ilgili yapılan soruşturmada, sentetik cannabinoid içerdiği düşünülen uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilerden biri araçta, diğeri ise Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapmaya çalışırken yakalandı.
Trafikte Baygın Bulunan İki Şahıstan Biri Uyuşturucuyla Yakalandı

12 Şubat 2025 tarihinde sosyal medyada paylaşılan ve trafikte bir araç içinde baygın halde bulunan iki erkek şahsın görüntüleri üzerine, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Yapılan araştırmalar sonucunda, olay anında aracın sürücüsünün S.K. (29) ve yolcunun ise C.A. (50) olduğu tespit edildi.

13 Şubat 2025 tarihinde Gönyeli’de tespit edilen C.A.’nın kullanımındaki araçta yapılan aramada, yaklaşık 100 miligram ağırlığında sentetik cannabinoid içerdiğine inanılan beyaz renkli kağıt parçaları, uyuşturucu madde kalıntısı bulunduğu düşünülen bir makas ve üç adet pipet ele geçirildi. Şüpheli C.A., suç unsurlarıyla birlikte gözaltına alındı.

Olayın diğer zanlısı olan S.K. ise 14 Şubat 2025 tarihinde Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapmaya çalışırken polis ekipleri tarafından tespit edilerek tutuklandı. Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Sürücülerin dikkatine... Asfaltlama çalışması yapılacak!14 Şubat 2025 Cuma 10:32
  • Yarıyıl tatili bitiyor: Okullar pazartesi açılıyor14 Şubat 2025 Cuma 10:24
  • Tepebaşı’nda üç saatlik elektrik kesintisi14 Şubat 2025 Cuma 10:13
  • Girne Belediyesi Sosyal İşler Şubesi’nden Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi’ne Anlamlı ziyaret13 Şubat 2025 Perşembe 18:22
  • Özkızan: Kaynak Yok Diyenler Bankaların Kârlılığına Baksın!13 Şubat 2025 Perşembe 16:54
  • Gardiyanoğlu: Gazilik kartı ile ilgili teknik komite oluşturulacak13 Şubat 2025 Perşembe 15:39
  • KKTC’de İkamet İzni Olmadan Kalan Bir Kişi Tutuklandı13 Şubat 2025 Perşembe 15:21
  • Girne ve Gemikonağı’nda Yangın: Maddi Hasar Meydana Geldi13 Şubat 2025 Perşembe 15:12
  • Girne, Demirhan ve Güzelyurt’ta Hırsızlık Olayları: 7 Kişi Tutuklandı13 Şubat 2025 Perşembe 14:59
  • 366 Gün kaçak yaşadı.. 'Suriye'ye dönmek istiyorum'13 Şubat 2025 Perşembe 14:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti