Trafikte Baygın Bulunan İki Şahıstan Biri Uyuşturucuyla Yakalandı

Sosyal medyada trafikte baygın halde görülen iki şahısla ilgili yapılan soruşturmada, sentetik cannabinoid içerdiği düşünülen uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilerden biri araçta, diğeri ise Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapmaya çalışırken yakalandı.

12 Şubat 2025 tarihinde sosyal medyada paylaşılan ve trafikte bir araç içinde baygın halde bulunan iki erkek şahsın görüntüleri üzerine, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Yapılan araştırmalar sonucunda, olay anında aracın sürücüsünün S.K. (29) ve yolcunun ise C.A. (50) olduğu tespit edildi.

13 Şubat 2025 tarihinde Gönyeli’de tespit edilen C.A.’nın kullanımındaki araçta yapılan aramada, yaklaşık 100 miligram ağırlığında sentetik cannabinoid içerdiğine inanılan beyaz renkli kağıt parçaları, uyuşturucu madde kalıntısı bulunduğu düşünülen bir makas ve üç adet pipet ele geçirildi. Şüpheli C.A., suç unsurlarıyla birlikte gözaltına alındı.

Olayın diğer zanlısı olan S.K. ise 14 Şubat 2025 tarihinde Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapmaya çalışırken polis ekipleri tarafından tespit edilerek tutuklandı. Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor