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“Trafikte Beni Fark Et” yürüyüşü yapıldı

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Trafik Haftası dolayısıyla beş ilçede yapılacak “Trafikte Beni Fark Et” temalı yürüyüşler bugün Lefkoşa Şehit Tuncer İlkokulu ile başladı.
“Trafikte Beni Fark Et” yürüyüşü yapıldı

rafik Kazalarını Önleme Derneği tarafından düzenlenen, Şehit Tuncer İlkokulu üçüncü, dördüncü ve beşinci sınıf öğrencilerinin katılımıyla yapılan yürüyüşte öğrenciler, “Trafikte Ölmek İstemiyoruz”, “Çocukların Yeri Arka Koltuktur”, “Trafikte Yaralanmak İstemiyoruz”, “ Alkollü Sürücüyü Sevmiyorum” yazılı pankartlar açtı. 
Etkinliğin başında Şehit Tuncer İlkokulu Müdürü Elçin Altan ile Trafik Kazalarını Önleme Derneği Trafik Eğitmeni Nesil Garanti Özön konuşma yaptı. 
 

Altan, çocukların taşıdıkları pankartlarda yer alan mesajları anlamanın önemli olduğunu, çocukların bu mesajları büyüklere de verdiğini belirterek, “Lütfen trafikte dikkatli olun” dedi. 
Özön de etkinliğin beş ilçede yapılacağını, çocukların bilinçlenmesiyle ailelerin de farkındalığının artacağını söyleyerek, etkinliğe katkı koyanlara teşekkür etti.  
 

Konuşmaların ardından Şht. Tuncer İlkokulu’ndan başlayan yürüyüş, Dereboyu Kumsal Parkı’nda sona erdi. 

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