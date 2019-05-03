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“Trafikte Beni Farket ” temalı yürüyüş düzenlenecek

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Etkinlik, 6 Mayıs pazartesi günü saat 09.30'da başlayıp 14 Mayıs'a kadar sürecek
“Trafikte Beni Farket ” temalı yürüyüş düzenlenecek

Etkinlik programı şu şekilde: 

6 Mayıs 2019 Pazartesi- LEFKOŞA

“Trafikte Beni Farket ” temalı yürüyüş.

Her yıl olduğu gibi etkinlik, Şht. Tuncer İlkokulu’ndan saat 09.30’da Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği üyeleri, ilkokul öğrencileri bisiklet grubu, izciler ve okul bando ekibi kortejiyle başlayacak, H. Ilgaz Sokak ve Osmanpaşa Caddesi’ni izleyerek Mehmet Akif Caddesi’nde (Dereboyu’nda) Kemerli Çarşı yanındaki otoparkta toplanması ve konuşmaların yapılması sonrası tamamlanacaktır.

 

 

7 Mayıs 2019  Salı- GİRNE

“TRAFİKTE BENİ FARKET ” Temalı Yürüyüş.

 

Bu yıl ilk kez düzenlenecek etkinlik, Şht. Hasan Cafer İlkokulu’ndan saat 09.30’da ilkokul öğrencileri, izciler ve okul bando ekibi kortejiyle başlayacak, okul arkasındaki ara yoldan geçilecek ve Uğur Mumcu Bulvarı’nı izleyerek Liman Çemberi’nde toplanılacaktır. Kısa konuşmaların ardından öğrencilerin aynı güzergahı izleyerek okula dönüş ile gerçekleşecektir.

 

8 Mayıs 2019 Çarşamba- GÜZELYURT

“TRAFİKTE BENİ FARKET ” Temalı Yürüyüş

 

Her yıl olduğu gibi bu yıl da etkinlik, Özgürlük İlkokulu’ndan saat 09.30’da ilkokul öğrencileri bisiklet grubu, izciler ve okul bando ekibi kortejiyle başlayacak, Çarşı Yolu, Hasan Cafer Sokak, R. Osman Sokak, Cengiz Ratip Sokak, Alemdar Sokak ve tekrar Çarşı yolu izlenerek okula dönüş ile gerçekleşecektir.

 

9 Mayıs 2019 Perşembe- İSKELE

“TRAFİKTE BENİ FARKET ” Temalı Yürüyüş.

 

Bu yıl ilk kez düzenlenecek etkinlik, Şht. İlker Karter İlkokulu’ndan saat 10.00’da ilkokul öğrencileri, izciler ve okul bando ekibi kortejiyle başlayacak, Okullar Sokak, Mehmet Ali Efendi Sokak, Barbaros Sokak, İskele Maarif Anaokulu Önü, 20 Temmuz Caddesi, Şht. Güney Bey Caddesi, Dr. Orhan Müderrisoğlu Caddesi izlenerek okula dönüş ile gerçekleşecektir.

 

10 Mayıs 2019 Cuma- LEFKE

“TRAFİKTE BENİ FARKET ” Temalı Yürüyüş.

 

Bu yıl ikinci kez düzenlenecek etkinlik, Lefke İstiklal İlkokulu’ndan saat 10.00’da; Gemikonağı İlkokulu öğrencileri, Yedidalga İlkokulu öğrencileri, Yeşilyurt İlkokulu öğrencileri, Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi öğrencileri, Keşifler Adası Okul Öncesi Eğitim ve Etüd Merkezi öğrencileri, Lefke İstiklal İlkokulu öğrencileri, bisikletliler, izciler ve okul bando ekibi kortejiyle başlayacak, İstiklal Caddesi, 19 Mayıs Caddesi, ve Atatürk Caddesi izlenerek toplanma yerinde kısa konuşmaların yapılmasının ardından Teyfik Fikret Sokak’tan geçilip tekrar Atatürk Caddesi üzerinden okula dönüş ile gerçekleşecektir.

 

 

13 Mayıs 2019 Pazartesi- MAĞUSA

“TRAFİKTE BENİ FARKET ” Temalı Yürüyüş.

 

Bu yıl ilk kez düzenlenecek etkinlik, Karakol İlkokulu’ndan saat 10.00’da; öğrenciler, izciler ve okul bando ekibi kortejiyle başlayacak, Anafartalar Caddesi, Eşref Bitlis Caddesi, Sulu Çember, İsmet İnönü Bulvarı ve Cahit Sıtkı Tarancı Sokak izlenerek  tekrar okula dönüş ile gerçekleşecektir.

 

14  Mayıs 2019 Salı- LEFKOŞA

“TRAFİKTE ÇOCUK GÜVENLİĞİ ” Temalı bez boyama etkinliği.

 

14 Mayıs 2019 Salı günü saat 09:00 da Lefkoşa’da Gülenyüzler Anaokulu öğrencilerinin katılımıyla, Trafik temalı Bez Boyama ve Yürüyüş etkinliği  gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Bu yıl ilk kez düzenlenecek etkinlik, Gülenyüzler Anaokulu’ndan saat 10.00’da; öğrenciler ve öğretmenleri ile başlayacak, İstiklal Sokak, Gzt. Kemal Aşık Caddesi, Terminal Çemberi, tekrar Gzt. Kemal Aşık Caddesi,  Şht. Halil Bahçeci Sokak, Mehmet Şah Sokak ve Şht. Bülent Hüseyin Sokak izlenerek  tekrar okula dönüş ile gerçek

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