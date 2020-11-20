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Trafikte Biz de varız” Sloganı ile Lefkoşa Sokaklarında Pedal Çevirdiler

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Yakın Doğu Üniversitesi Yurtlar Müdürlüğü’nün Öncülüğünde Düzenlenen Etkinlikte Bir Araya Gelen Bisiklet Tutkunu Öğrenciler, “Trafikte Biz De Varız” Sloganı ile Lefkoşa Sokaklarında Pedal Çevirdi.
Trafikte Biz de varız” Sloganı ile Lefkoşa Sokaklarında Pedal Çevirdiler

Yakın Doğu Üniversitesi Yurtlar Müdürlüğü öncülüğünde KKTC Bisiklet Federasyonu, Bisiklet Sevenler Derneği ve Velesepeed şirketi tarafından, “Trafikte Bisikletimle Ben de Varım” sloganıyla etkinlik düzenlendi. “Trafikte Bisikletimle Ben de Varım” etkinliğinde Velespeed şirketi de bisikleti olmayan katılımcılara 3 saatlik ücretsiz sürüş imkanı sağlayarak etkinliğe destek verdi.

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Yakın Doğu Üniversitesi öğrencileri ve bisiklet severlerden oluşan, sayısı 200’ün üzerine ulaşan grup, Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünden yola çıkarak Lefkoşa sokaklarında pedal çevirdi. Oldukça renkli görüntülere sahne olan etkinlikle bisiklet tutkunu öğrenciler, bir yandan eğlenirken diğer yandan bisiklet sürücülerinin trafikte yaşadığı zorluklara dikkat çekti.

 

Katılımcıların keyifli vakit geçirdiği etkinlikte, bisikletin toplu taşıma araçları dışında sağlıklı bir alternatif ulaşım aracı olduğu vurgulandı. Ancak kullanıcılarının trafikte yaşadığı zorluklar nedeniyle bisiklet kullanımının giderek azaldığına dikkat çekildi. Bu nedenle bisiklet yolları yapılması gerektiği ve koruyucu kurallara ihtiyaç duyulduğuna vurgu yapılan ekinlikte, bisiklet yollarının yapılmasının hareketli yaşama katkı sağlamanın yanında güvenli sürüş için elzem olduğu üzerinde duruldu.

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Recep Uğur Arslan: “Yakın Doğu Üniversitesi Öğrencilerinin Sosyalleşmesini de Sağlayan Sosyal Sorumluluk Etkinliklerimiz Yıl Boyunca Devam Edecek.”

“Trafikte Bisikletimle Ben de Varım” etkinliğine öncülük eden Yakın Doğu Üniversitesi Yurtlar Müdürü Recep Uğur Arslan, amaçlarının yurtlarda kalan öğrencileri, keyifli zaman geçirirken, toplumsal sorunlara da dikkat çekmek için bir araya getirmek olduğunu söyledi. Arslan, yıl boyunca Yakın Doğu Üniversitesi öğrencilerini halkla buluşturan etkinliklere devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

 

Ülkemizde Bisiklet Kullanımı, Trafikte Sağlanacak Düzenlemelerle Teşvik Edilmeli.

Yakın Doğu Üniversitesi Yurtlar Müdürlüğü, KKTC Bisiklet Federasyonu, Bisiklet Sevenler Derneği ve Velesepeed’ten oluşan organizasyon tarafından yapılan ortak açıklamada ise bisiklet sürücülerinin trafikte fark edilmesinin ve haklarına saygı duyulmasının önemini vurgulandı.

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Bisiklet yollarının artırılarak, güvenli bir sürüş ortamı oluşturulması gerektiğine vurgu yapılan açıklamada, bisiklet turlarının belli aralıklarla düzenleneceği de açıklandı. Açıklamada, “Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınıyla beraber bisikletli ulaşımın dünya genelinde teşvik edilmesiyle birlikte ulaşımda bisiklete olan ilgi de artıyor. Ülkemizde de bisiklet kullanımı, trafikte sağlanacak düzenlemelerle teşvik edilmeli. Yakın Doğu Üniversitesi, KKTC Bisiklet Federasyonu, Bisiklet Sevenler Derneği ve Velesepeed olarak bu tür etkinliklere her zaman destek vereceğiz” denildi.

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