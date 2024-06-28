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Trafikte bu hafta da bilanço ağır: 61 kaza, 1 kişi hayatını kaybetti, 18 tutuklu

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Bir haftada 61 trafik kazası oldu... Bir kişi hayatını kaybetti, 16 yaralı, 18 tutuklama, 3 milyon TL’lik de maddi hasar var. 20 bin 806 sürücüden 3 bin 349’una yasal işlem yapıldı.
Trafikte bu hafta da bilanço ağır: 61 kaza, 1 kişi hayatını kaybetti, 18 tutuklu

Son bir haftada KKTC'de meydana gelen 61 trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, 16 kişi de yaralandı.

Yine son bir haftada 3 bin 500 civarında sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilirken iki bine yakın sürücünün süratli araç kullandığı belirlendi.

 

61 KAZADAN 19’UNA SÜRAT NEDEN OLDU

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre,  61 kazadan 19’u sürat, 14’ü dikkatsiz sürüş, 11’i kavşakta durmama, 8’i yakın takip, 9’u da “diğer etkenlerden” meydana geldi. 48 aracın hasar gördüğü kazaların maddi hasarı da 3 milyon 101 bin TL olarak açıklandı.

 

EN FAZLA KAZA LEFKOŞA İLÇESİNDE

İlçelere dağılıma göre, Lefkoşa’da 22, Gazimağusa’da 12,  Girne’de 15, Güzelyurt’ta 2, İskele’de  10 kaza oldu.

 

20 BİN 806 SÜRÜCÜDEN 3 BİN 349’UNA YASAL İŞLEM

Yine 17- 23 Haziran tarihlerini kapsayan dönemde polis 20 bin 806 araç sürücüsü kontrol ederek, 3 bin 349 sürücü hakkında yasal işlem başlattı.

 

SÜRAT İLK SIRADAKİ TRAFİK SUÇU

Sürücülerden bin 350’si sürat, 391’i mobil araç ile tespit edilen sürat suçlarından rapor edildi.

22 sürücü tehlikeli, 31 sürücü dikkatsiz, 221 sürücü seyrüsefer olmaksızın araç kullanmaktan ceza aldı.

 

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ SAYISI 214

26 sürücünün ehliyetsiz, 214 sürücünün alkollü, 172 sürücünün cep telefonu kullandığı tespit edildi.

161 sürücü emniyet kemeri takmamaktan, 143’ü trafik levhalarına ve işaretlerine, 5’i trafik ışıklarına uymamaktan rapor edilirken, 52 sürücünün muayenesiz, 62 sürücünün sigortasız veya kapsamı dışında araç kullandığı belirlendi.

"T" işletme izinsiz araç kullanan 12 sürücü, "B" işletme izinsiz araç kullanan 18, koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanan 13 sürücü rapor edildi.

 

TRAFİKTE 18 TUTUKLAMA OLDU…366 ARAÇ DA TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Işık kurallarına uymayan veya yetersiz ışıkla araç kullanan 38 sürücü hakkında yasal işlem yapılırken, sürücülerin 809’u “diğer trafik suçlarından” rapor edildi. 18 sürücü tutuklanırken, 366 araç da trafikten men edildi.

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