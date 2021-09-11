Trafikte denetim: 103 araç sürücüsü rapor edildi, 5 araç ise trafikten men edildi

Polis Basın Subaylığı açıkladı:

10.09.2021 tarihinde, 20:00-24:00 saatleri arasında, Gazimağusa Polis Müdürlüğü sorumluluk alanı içerisinde asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi.

Denetimler kapsamında bölgede faaliyet gösteren bahis evleri, gece kulüpleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu bölgelerde kontroller gerçekleştirilmiş ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Kumarhanelerde yapılan denetimler sonucu kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 10 kişi tespit edilerek haklarında yasal işleme gidilmiştir.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; 520 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 103 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, çeşitli suçlardan dolayı 5 araç ise trafikten men edilmiştir.