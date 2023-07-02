Trafikte denetim

Polis Genel Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri bayram nedeniyle denetimlerine dün de devam etti. Ülke genelinde trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler kapsamında, 1400 araç kontrol edildi.
Kontroller sonucu; 128’i belirlenen hız sınırı üzerinde süratli araç kullanma, 31'i alkollü içki tesiri altında araç kullanma, 4’ü sürüş ehliyetsiz araç kullanma olmak üzere çeşitli suçlardan toplam 177 araç sürücüsü rapor edilirken, 2 araç sürücüsü tutuklandı, 37 araç ise trafikten men edildi.
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