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Trafikte denetim

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Trafikte denetim
Trafikte denetim

Polis Genel Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri bayram nedeniyle denetimlerine dün de devam etti. Ülke genelinde trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler kapsamında, 1400 araç kontrol edildi.

Kontroller sonucu; 128’i belirlenen hız sınırı üzerinde süratli araç kullanma, 31'i alkollü içki tesiri altında araç kullanma, 4’ü sürüş ehliyetsiz araç kullanma olmak üzere çeşitli suçlardan toplam 177 araç sürücüsü rapor edilirken, 2 araç sürücüsü tutuklandı, 37 araç ise trafikten men edildi.

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