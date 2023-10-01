Trafikte denetim

30.09.2023 tarihinde, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 1745 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 158’i yasal hız sınırın üzerinde süratli araç kullanmak, 27’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 28’i trafikte seyir halindeyken cep telefonu kullanmak, olmak üzere toplam 437 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 4 araç sürücüsü tutuklanmış ve 72 araç ise trafikten men edilmiştir.
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