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Trafikte denetimi: 800 araç sürücüsü rapor edildi

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18 - 24 Ekim tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC'de toplam (55) adet trafik rollerinde, toplam 9117 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 800 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilmiştir.
Trafikte denetimi: 800 araç sürücüsü rapor edildi

18 - 24 Ekim tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC'de toplam (55) adet trafik rollerinde, toplam 9117 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 800 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilmiştir.

Suçların dağılımı aşağıdakı gibidir; Sürat ( 259 ) , Tehlikeli Sürüş ( 3 ), Dikkatsiz Sürüş ( 18 ), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak ( 93 ), S/Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 11 ), Alkollü Araç Kullanmak ( 23 ), Seyir Halinde iken Cep Telofonu ile Konuşmak ( 125 ), Emniyet Kemersiz Araç Kullanmak ( 44 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 45 ), Trafik Işıklarına Uymamak ( 2 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 38 ), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 30 ), "A" Yol Kullanma İzinsiz Araç Kullanmak ( 8 ), "B" Özel İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 1 ), Koruyucu Miğfer Başlıksız Motosikklet Kullanmak ( 4 ), Takside Taksimetre Bulundurmamak veya Yolcu Taşıdığı Sırada Taksimetreyi Çalıştırmamak veya hileli çalıştırmak ( 2 ) ve 94 diğer trafik suçlarından rapor edilmiştir. 24 Ekim 2021 24 Ekim 2021 kazası meydana gelmiştir.

Bu kazalardan; (1) ölümle, (13) yaralanmayla ve (41) hasarla sonuçlanmıştır.

Ölümle Neticelenen kazada (1) kişi yaşamını yitirirken, yaralanma ile neticelenen kazalarda (16) kişi yaralanmıştır.

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