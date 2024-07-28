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Trafikte denetimler yapıldı

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27-28 Temmuz 2024 tarihleri, 22:00-02:00 saatleri arasında, Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk alanı içerisinde, eş zamanlı trafik denetimleri gerçekleştirildi.
Trafikte denetimler yapıldı

Lefkoşa’da  Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 3150 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 193’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 20’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 4’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 63’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 51’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 10’u seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 14’ü sigortasız araç kullanmak, 7’si aracın ışık kurallarına uymamak olmak üzere toplam 559 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 44 araç ise trafikten men edilmiştir.

Gazimağusa'da 824 sürücü kontrol edildi
 
Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 824 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 149’u yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 1’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 20’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 25’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 1’i sigortasız araç kullanmak, 6’sı aracın ışık kurallarına uymamak olmak üzere toplam 366 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 3 araç ise trafikten men edilmiştir.

 

Girne'de 77 Araç trafikten men edildi!
 
Girne’de Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 2035 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 63’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 22’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 4’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 3’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 8’i sigortasız araç kullanmak, 39’u aracın ışık kurallarına uymamak, 5’i aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak olmak üzere toplam 226 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 2 sürücü tutuklanmış ve 77 araç ise trafikten men edilmiştir.

Güzelyurt'ta en büyük suç sürat!
 
 Güzelyurt’ta  Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 785 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 21’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 1’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 4’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 15’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 4’ü sigortasız araç kullanmak olmak üzere toplam 85 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 2 sürücü tutuklanmış ve 5 araç ise trafikten men edilmiştir.

İskele'de 47 araç trafikten men edildi!
 
İskele’de Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 1060 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 99’u yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 7’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 15’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 16’sı emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 32’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 8’i sigortasız araç kullanmak olmak üzere toplam 212 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 47 araç ise trafikten men edilmiştir.

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