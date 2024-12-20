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Trafikte Gerginlik: Parmağı Kırıldı, Odun Kesme Makinesi ile Tehdit

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Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu'nda trafikte yaşanan tartışma vahim zarara ve tehdit suçlarına dönüştü. İki taraf da tutuklandı.
Trafikte Gerginlik: Parmağı Kırıldı, Odun Kesme Makinesi ile Tehdit

19 Aralık 2024 tarihinde, saat 09.00 sıralarında, Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu’nun 0-1’inci kilometreleri arasında trafikte meydana gelen tartışma, şiddet olayına dönüştü. Tartışma sırasında E.T. (E-24), C.K.’nin (E-59) sağ elindeki serçe parmağını tutup çevirmek suretiyle kırılmasına sebep oldu.

Olay sırasında C.K., kendisini darp ettiği gerekçesiyle, aracında bulundurduğu odun kesme makinesini çalıştırarak E.T.’ye korkutma amacıyla gösterdi.

Her iki taraf da polisin müdahalesiyle tutuklandı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

 

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