Polis Genel Müdürlüğü ve Kuzey Kıbrıs Turkcell’in işbirliğiyle kamu taşımacılığı yapan minibüs ve otobüs şoförlerine yönelik düzenlenen “Trafikte Güvenli Sürüş Seminerleri” başladı.

Polis Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre 5 Ekim’e kadar sürecek seminerlerin ilki Lefkoşa bölgesinde kamu taşımacılığı yapan minibüs ve otobüs şoförlerine yönelik olarak Polis Genel Müdürlüğü Mavi Salonda gerçekleştiriliyor. Bugün başlayan seminer yarın da devam edecek.

Sırasıyla 2 Ekim’de Girne, 3 Ekim’de Gazimağusa, 4 Ekim’de Güzelyurt ve son olarak da 5 Ekim tarihinde İskele ve Karpaz bölgelerinde kamu taşımacılığı yapan şoförlere yönelik eğitimler verilecek.

Seminerin açılışında Kuzey Kıbrıs Turkcell Kurumsal İletişim Uzmanı Ezgi Ayanoğlu, ve Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu konuşma yaptı.

Polis Genel Müdürlüğü Trafik Müdürü Ahmet Beşerler, trafiğin günlük yaşantının bir parçası olduğunu, trafik güvenliği için herkesin trafik kurallarına uyması gerektiğini belirtti.

Trafik kazaları sonucu ölüm, kalıcı sakatlık, yaralanma ve maddi hasarların meydana geldiğini; trafikte yaşanan sorunların sadece polis denetimleri ile çözülemeyeceğini kaydeden Beşerler, trafik konusunda bilinç yaratmak adına eğitimlere önem verdiklerini ifade etti.

Eğitimlere, trafikte aktif sürücüler olan ve kamu taşımacılığının omurgasını oluşturan otobüs ve minibüs şoförleri ile başladıklarını belirten Beşerler, otobüs ve minibüs şoförlerinin yaptıkları görevin ciddi sorumluluk vurguladı.

Beşerler, eğitimlerin tüm kesimlere yayılması ile trafiğin daha iyi noktaya taşınacağına inanç belirtti.

Taksi ve yük taşımacılığı yapan şoförlere yönelik eğitimlerin de projeleri arasında olduğunu kaydeden Beşerler, trafikte bir yerlere gelmek için eğitimin şart olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından seminere katılan Kar-İş üyelerine Polis Genel Müdürlüğü eğitmenleri tarafından “Trafikte Güvenlik Sürüş ve Güvenli Okul Taşımacılığı” konularında bilgiler verildi.