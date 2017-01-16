 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 81.605
  • Altın 145,290
  • Dolar 3,7592
  • Euro 3,9802
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKATürk kargo uçağı Kırgızistan’da düştü!

Trafikte haftalık bilanço: 1 kişi öldü, 38 kişi yaralandı

» »
Trafikte haftalık bilanço: 1 kişi öldü, 38 kişi yaralandı
Ülke genelinde geçen hafta yapılan trafik kontrollerinde 6 bin 529 araç sürücüsünden 922’si rapor edildi. Yine geçtiğimiz hafta 77 trafik kazası meydana geldi, kazalarda 1 kişi yaşamını yitirdi, 38 kişi de yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 9-15 Ocak tarihleri arasındaki kontrollerde, sürücülerin 246’sı süratli, 9’u tehlikeli, 27’si dikkatsiz, 68’i seyrüsefer ruhsatsız, 17’si sürüş ehliyetsiz, 25’i alkollü araç kullanmaktan; 162’si seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 94’ü trafik levha ve işaretlerine ve 4’ü de trafik ışıklarına uymamaktan rapor edildi.

Sürücülerin 12’si muayenesiz, 13’ü sigortasız veya kapsamı dışında, 9’u “A” yol kullanma izinsiz, 6’sı “B” özel işletme izinsiz araç kullanmak, 5’i tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak, 2’si koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak, 1’i takside yolcu taşıdığı sırada taksimetreyi çalıştırmamak ve 222’si diğer trafik suçlarından ceza aldı.

77 KAZADA 1 KİŞİ ÖLDÜ, 38 KİŞİ YARALANDI

Öte yandan aynı tarihleri kapsayan süre içinde ülkede toplam 77 trafik kazası meydana geldi.

Bu kazalardan, 1’i ölümle, 19’u yaralanmayla ve 57’si hasarla sonuçlandı. Ölümle neticelenen kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, yaralanma ile neticelenen kazalarda 38 kişi yaralandı.

Kazaların, 22’si süratli araç kullanmak, 18’i kavşakta durmamak , 14’ü yakın takip, 12’si dikkatsiz sürüş yapmak ve 11’i diğer etkenlerden meydana geldi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Acımadan kestiler!16 Ocak 2017 Pazartesi 10:10
  • Dr. Fazıl Küçük'e ağır vefasızlık...16 Ocak 2017 Pazartesi 10:00
  • KKTC'de bir FETÖ operasyonu daha: 11 gözaltı16 Ocak 2017 Pazartesi 09:36
  • Devletin tüm hizmetlerine zam geldi!15 Ocak 2017 Pazar 13:04
  • Toplamda 44 gram kenevir bulundu15 Ocak 2017 Pazar 12:58
  • Narkotik köpek, 6 gram kenevir buldu15 Ocak 2017 Pazar 12:55
  • Girne-Güzelyurt yolunda kaza: Biri ağır, iki yaralı15 Ocak 2017 Pazar 12:50
  • Meclis'in yarınki menüsünde: Haberleşme Kurumu 2017 Mali Yılı Bütçe Tasarısı15 Ocak 2017 Pazar 11:37
  • Tokat Heyeti Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği’ni ziyaret etti15 Ocak 2017 Pazar 11:35
  • “Değerli lider Dr. Fazıl Küçük halkımızın kalbinde sonsuza dek yaşayacak”15 Ocak 2017 Pazar 11:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti