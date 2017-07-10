Trafikte kara hafta... 3 ölü,22 yaralı

82 TRAFİK KAZASINDA 3 KİŞİ ÖLDÜ, 22 KİŞİ YARALANDI
KKTC’de geçen hafta meydana gelen 82 trafik kazasında 3 kişi öldü, 22 kişi yaralandı.
3 - 9 Temmuz tarihlerini kapsayan süre içerisinde meydana gelen kazalarda 516 bin TL’lik hasar tespit edildi.
Kazaların 29’u Lefkoşa’da, 12’si Gazimağusa’da, 27’si Girne’de, 7’si Güzelyurt’ta ve 7’si İskele’de gerçekleşti.
Aynı devrede yapılan trafik kontrollerinde 707 trafik suçu rapor edildi.
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