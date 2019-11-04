Trafikte kara tablo

Bu kazalardan 1’i ölümle, 15’i yaralanmayla ve 38’i hasarla sonuçlanmıştır. Ölümle neticelenen trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirirken, yaralanma ile neticelenen kazalarında 21 kişi yaralandı.
Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri, süratli araç kullanmak (15), yakın takip (15), kavşakta durmamak (12), dikkatsiz sürüş yapmak (8) ve diğer etkenler (4) yer aldı.
Kazalarda toplam hasar miktarı 272.350.00 TL’dir. Kazaların bölgelere göre dağılımı şöyledir.
Lefkoşa : 18
Gazimağusa : 11
Girne : 17
Güzelyurt : 6
İskele : 2
Aynı devrede yapılan trafik kontrollerinde toplam 910 trafik suçu tespit edilmiş olup, bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.
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