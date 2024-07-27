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Trafikte kavga: 1 kişinin elmacık kemiği kırıldı

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Gazimağusa'da trafikte meydana gelen kavgada 1 kişinin elmacık kemiği kırılırken, bir kişi de tutuklandı.
Trafikte kavga: 1 kişinin elmacık kemiği kırıldı

Konuyla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

24.07.2024 tarihinde, saat 03:00 sıralarında, Gazimağusa’da, Karakol Mahallesinde, M.A.(E-25) trafik konusunda aralarında çıkan tartışma neticesinde T.A.(E-23) ve O.E.(E-21)’nin vücutlarının muhtelif yerlerine elleri ve ayakları ile vurmak suretiyle söz konusu şahısları ciddi şekilde darp edip T.A’nın sağ elmacık kemiğinin kırılmasına sebebiyet vermiştir. M.A.(E-25) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.  

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