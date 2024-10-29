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Trafikte kavga... 60 yaşındaki adamın burnunu kırdı

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Trafikte sinirler gergin... Dün 35 yaşındaki şahıs, trafikte kavga ettiği 60 yaşındaki adamın burnunu kırdı.
Trafikte kavga... 60 yaşındaki adamın burnunu kırdı

28 Ekim 2024 tarihinde, saat 18:30 civarında Girne-Lefkoşa Anayolu üzerindeki Boğazköy Kavşağı mevkiinde trafik kaynaklı bir kavga yaşandı. Polis tarafından yapılan açıklamaya göre, araç sürücüsü M.S. (erkek, 35), kendisinden önce kavşaktan dönüş yaptığı gerekçesiyle C.T. (erkek, 60) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından M.S., C.T.’nin yüzüne yumruk attı. Bu saldırı sonucunda C.T.'nin burun kemiğinin kırıldığı bildirildi.

Olayın ardından M.S. polis tarafından gözaltına alınırken, soruşturmanın devam ettiği açıklandı.

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