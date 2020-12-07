Trafikte kavga! birinin burnu diğerinin dişi kırıldı

Lefkoşa’da Şht Albay Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde Ö.Ç.(E-20) ve U.E.(E-38), arasında trafik konusundan çıkan kavgada, U.E.’nin yüzüne aldığı darbeyle burun kemiği, Ö.Ç’nin ise dişi kırıldı.
Kavgaya karışanlar hakkında yasal işlem başlatıldı.
Lefkoşa’da Şht Albay Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde Ö.Ç.(E-20) ve U.E.(E-38), arasında trafik konusundan çıkan kavgada, U.E.’nin yüzüne aldığı darbeyle burun kemiği, Ö.Ç’nin ise dişi kırıldı.
Kavgaya karışanlar hakkında yasal işlem başlatıldı.
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