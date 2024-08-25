Trafikte magandalık! Aracın önünü kesti, taş atıp hasar uğrattı!

24.08.2024 tarihinde, saat 20:00 sıralarında, Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu üzerinde Ulukışla kavşağı yakınlarında, E.L.(E-42) kullanımındaki araç ile seyir halinde olduğu sırada, arkasından gelen aracın fazla selektör yaptığı gerekçesiyle anayolda durarak, o esnada arkasından gelen A.B.(K-56)’nin kullanımındaki aracın durmasını sağladıktan sonra, aracından aşağıya inerek yol kenarından almış olduğu taş ile A.B.’nin kullanımındaki aracın sağ ön kapısına kasten vurmak suretiyle hasara uğratmıştır. E.L. aleyhinde yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir