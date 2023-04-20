Trafikte önündeki araçlara öncelik tanımayan araç sürücüsü kazaya sebep oldu

Polis Basın Sbaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün (19 Nisan 2023), saat 22.00 sıralarında, Gazimağusa’da Ordu Sokak üzerinde, 34 yaşındaki Didem Tipi’nin 320 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki RC 028 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada 15 Ağustos Bulvarı kavşağına geldiğinde, ana yolda seyreden araçlara öncelik vermeden dikkatsizce kavşağa giriş yaptığı sırada, o esnada bulvar üzerinde batı istikametine doğru seyreden 51 yaşındaki Nursen Doğan yönetimindeki PY 866 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştıklarını açıkladı.
Kaza sonucu yaralanan olmadığı bildirilirken, alkollü sürücü Tipi, tutuklandı.
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