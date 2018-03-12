Trafikte son bir haftada 690 ceza kesildi

KKTC’de 5 – 11 Mart tarihleri arasında, polis tarafından ülke genelinde yapılan haftalık rutin trafik kontrollerinde 690 ceza kesildiği bildirildi.
Polis açıklamasına göre, aleyhinde cezai işlem yapılan araç sürücülerinin 186’sı süratli, 3’ü tehlikeli 20’si dikkatsiz, 41’i seyrüsefer ruhsatsız, 22’si sürüş ehliyetsiz, 7’si muayenesiz, 27’si sigortasız, 24’ü alkollü 9’u “A” yol kullanma izinsiz, 3’ü “B” özel işletme izinsiz araç kullanmaktan ceza aldı.
Sürücülerin 124’ü seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 71’i trafik levha ve işaretlerine uymamak, 5’i trafik ışıklarına uymamak, 5’i tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak ve 153’ü diğer trafik suçlarından rapor edildi.
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