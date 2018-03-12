  • BIST 118.278
  • Altın 162,590
  • Dolar 3,8363
  • Euro 4,7193
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAAhmet Şık ve Murat Sabuncu tahliye edildi

Trafikte son bir haftada 690 ceza kesildi

» »
Trafikte son bir haftada 690 ceza kesildi
Trafikte son bir haftada 690 ceza kesildi

 KKTC’de 5 – 11 Mart tarihleri arasında, polis tarafından ülke genelinde yapılan haftalık rutin trafik kontrollerinde 690 ceza kesildiği bildirildi.

Polis açıklamasına göre, aleyhinde cezai işlem yapılan araç sürücülerinin 186’sı süratli, 3’ü tehlikeli 20’si dikkatsiz, 41’i seyrüsefer ruhsatsız, 22’si sürüş ehliyetsiz, 7’si muayenesiz, 27’si sigortasız, 24’ü alkollü 9’u “A” yol kullanma izinsiz, 3’ü “B” özel işletme izinsiz araç kullanmaktan ceza aldı.

Sürücülerin 124’ü seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 71’i trafik levha ve işaretlerine uymamak, 5’i trafik ışıklarına uymamak, 5’i tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak ve 153’ü diğer trafik suçlarından rapor edildi.
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Göç, Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi’nin Şubat 2018 Raporu açıklandı12 Mart 2018 Pazartesi 13:54
  • Bireylere Near East Hayat Güvencesi12 Mart 2018 Pazartesi 13:50
  • Hükümetin ömrü ne kadar? UBP başkanı kim olacak?12 Mart 2018 Pazartesi 12:45
  • Asgari Ücret Saptama Komisyonu bugün 2. toplantısını yapacak12 Mart 2018 Pazartesi 12:04
  • Meclis’te bütçe görüşmeleri başlıyor12 Mart 2018 Pazartesi 12:01
  • Bir ölümlü trafik kazası daha!12 Mart 2018 Pazartesi 10:24
  • Yabanı yok ediyoruz12 Mart 2018 Pazartesi 08:55
  • Gündüz yanıyor ama halk cebinden ödüyor 12 Mart 2018 Pazartesi 08:50
  • Taner Ulutaş'tan mesajınız var!12 Mart 2018 Pazartesi 08:45
  • ‘USULSÜZ BİR DURUM VARSA GEREKENİ YAPACAĞIZ’12 Mart 2018 Pazartesi 07:45
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti