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Trafikte son bir haftada 790 sürücü çeşitli suçlardan rapor edildi

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KKTC’de 9-15 Eylül tarihleri arasında, polis tarafından ülke genelinde yapılan haftalık rutin trafik kontrollerinde toplam 790 kişi suçlu bulundu.
Trafikte son bir haftada 790 sürücü çeşitli suçlardan rapor edildi

Polis açıklamasına göre, aleyhinde işlem yapılan araç sürücülerinin 142’si süratli, 4’ü tehlikeli, 30’u dikkatsiz, 139’u seyrüsefer ruhsatsız, 23’ü sürüş ehliyetsiz, 50’si muayenesiz, 42’si sigortasız, 15’i alkollü, 9’u “A” yol kullanma izinsiz, 3’ü “B” özel işletme izinsiz araç kullanmaktan ceza aldı.

Sürücülerin 86’sı seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 43’ü trafik levha ve işaretlerine uymamak, 13’ü trafik ışıklarına uymamak, 2’si tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak, 7’si koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak ve 182’si diğer trafik suçlarından rapor edildi. 

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