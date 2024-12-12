  • BIST 10133.79
  • Altın 3046.67
  • Dolar 34.8264
  • Euro 36.6648
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAAlmanya ve Fransa'da kriz: Avrupa Birliği'nin motoru tekliyor mu?

TRAFİKTE ÜÇ AYRI KAZA

» »
Girne ve Geçitkale bölgelerinde yaşanan kazalarda dikkatsizlik ve alkol etkisi ön plana çıktı
TRAFİKTE ÜÇ AYRI KAZA

GEÇİTKALE’DE VAN ARAÇ DEVRİLDİ
11 Aralık 2024 tarihinde saat 16:30 sıralarında, Geçitkale-İskele Anayolu üzerinde Muhammad Irfan (E-27) yönetimindeki JF 887 plakalı van araç, sola meyilli bir virajda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Araç, yol kenarındaki taşlara çarptıktan sonra savrularak tarlaya devrildi. Kazada sürücü ve araçtaki yolcular Neeraj Padhyar (E-23) ile Muhammad Waseem (E-34) yaralandı. Yaralılar Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Boyun kırığı teşhisi konulan Waseem de dahil olmak üzere tüm yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edildi.

GİRNE’DE MOTOSİKLET VE ARAÇ ÇARPIŞTI
Aynı gün saat 19:30 sıralarında, Girne Karaoğlanoğlu Caddesi’nde Mert Kar (E-20) yönetimindeki NC 979 plakalı araç, dikkatsizlikle park alanına dönüş yaparken karşı yönden gelen Bekir Can Ünal’ın (E-23) kullandığı RL 228 plakalı motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Ünal yaralanarak Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.

ALKOL ETKİSİNDE TRAFİK KAZASI
12 Aralık 2024 saat 04:30’da, Girne-Alsancak Çevre Yolu üzerinde Baran Çelik (E-23) yönetimindeki JK 085 plakalı araç, 147 miligram alkol tesiri altında direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkarak orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada yaralanan olmazken, Baran Çelik alkol etkisiyle araç kullanmak ve kazaya sebebiyet vermek suçlarından tutuklandı. Soruşturma sürüyor

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KTSO: Yurt dışından gelecek yatırımcılarla yerli üreticilerin eşit koşullarda rekabeti sağlanmalı11 Aralık 2024 Çarşamba 15:35
  • Arif hoca anılıyor...11 Aralık 2024 Çarşamba 14:38
  • Arazi meselesinden kardeşini darp etti: Kafasına ütüyle vurdu11 Aralık 2024 Çarşamba 14:32
  • Cinsel istismar suçlusu Türkiye'ye iade edilecek11 Aralık 2024 Çarşamba 13:58
  • KKTC’de İkamet İzinsiz Kalan 12 Kişi Tutuklandı11 Aralık 2024 Çarşamba 13:44
  • Lapta’da Gümrüksüz Mal Operasyonu: İki Kişi Tutuklandı11 Aralık 2024 Çarşamba 13:27
  • Minareliköy’de Şantiyede Kazmalı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı11 Aralık 2024 Çarşamba 13:10
  • Girne, Kalkanlı ve Gaziveren’de Uyuşturucu Operasyonları: Üç Kişi Tutuklandı11 Aralık 2024 Çarşamba 12:54
  • Tonguç Kotak yazdı...Basketbolda “sivrisinekler” viziler11 Aralık 2024 Çarşamba 12:47
  • “Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Referandum (Değişiklik) Yasa Tasarısı” Resmi Gazete’de yayımlandı11 Aralık 2024 Çarşamba 11:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti