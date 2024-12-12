TRAFİKTE ÜÇ AYRI KAZA

GEÇİTKALE’DE VAN ARAÇ DEVRİLDİ

11 Aralık 2024 tarihinde saat 16:30 sıralarında, Geçitkale-İskele Anayolu üzerinde Muhammad Irfan (E-27) yönetimindeki JF 887 plakalı van araç, sola meyilli bir virajda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Araç, yol kenarındaki taşlara çarptıktan sonra savrularak tarlaya devrildi. Kazada sürücü ve araçtaki yolcular Neeraj Padhyar (E-23) ile Muhammad Waseem (E-34) yaralandı. Yaralılar Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Boyun kırığı teşhisi konulan Waseem de dahil olmak üzere tüm yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edildi.

GİRNE’DE MOTOSİKLET VE ARAÇ ÇARPIŞTI

Aynı gün saat 19:30 sıralarında, Girne Karaoğlanoğlu Caddesi’nde Mert Kar (E-20) yönetimindeki NC 979 plakalı araç, dikkatsizlikle park alanına dönüş yaparken karşı yönden gelen Bekir Can Ünal’ın (E-23) kullandığı RL 228 plakalı motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Ünal yaralanarak Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.

ALKOL ETKİSİNDE TRAFİK KAZASI

12 Aralık 2024 saat 04:30’da, Girne-Alsancak Çevre Yolu üzerinde Baran Çelik (E-23) yönetimindeki JK 085 plakalı araç, 147 miligram alkol tesiri altında direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkarak orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada yaralanan olmazken, Baran Çelik alkol etkisiyle araç kullanmak ve kazaya sebebiyet vermek suçlarından tutuklandı. Soruşturma sürüyor