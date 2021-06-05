Girne Belediyesi ve Girne Evkaf İyilik Gönüllüleri işbirliğinde, “Duvarları sevgiye dönüştür” sloganıyla Trafo Binaları ve Boş Duvarlar Grafiti ve Resim Yarışması düzenleniyor.

Belediyeden verilen bilgiye göre, 15-25 yaş arası gençlerden oluşan, 4-7 kişilik takımların katılımıyla gerçekleştirilecek yarışmayla; gelecek nesillerin, daha sağlıklı, çevre dostu ortamda yaşamasını sağlamak için gençlere geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik kültürünü kazandırmak; kullanılmayan alanların kent estetiğine kazandırılması, çevre ve peyzaj çalışmalarına katkı; öğrenmenin sürekliliği, takım çalışması, fikirlerin paylaşımıyla geleceği şekillendirerek gençlerle tanışmak ve ürettikleri projelerin hayata geçirilmesine destek olmak amaçlanıyor.

21 Haziran’a kadar başvuran takımların, 1 Temmuz’da projelerinin değerlendirme kuruluna sunulacağı belirtildi.

Belirlenen yerlere uygulanacak eserlerin, sanatçıların da yer aldığı bir jüri ile değerlendirilmesi sonucunda dereceye girenler, ağustos ayı içerisinde ödüllendirilecek.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamada; birinci gelen takıma 3000 TL, ikinci gelen takıma 2000 TL, üçüncü gelen takıma da 1000 TL ödül verileceği belirtildi.

Bilgi ve iletişim için 0548 890 55 00 numaralı telefonu aranabilecek. Şartname ve eserlerin yapılacağı noktaların haritasına, girnebelediyesi.com adresinden ve Girne Belediyesi Sosyal İşler Şubesinden ulaşılabilir.

“GENÇLERİN KENTE DOKUNUŞU, KENTİN DEĞERİNE DEĞER KATACAKTIR”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Girne kentinde yer alan boş alanların değerlendirilmesi, çevrenin kültürel dokuya ve kent estetiğine uygun şekilde düzenlenerek güzelleştirilmesinin önemine işaret etti.

Güngördü, bu anlamda, genç sanatçıların bu yarışmaya katılmasının, kente sahip çıkma ve takım ruhuyla estetik değerleri geliştirmeye de katkı sağlayacağına inancını ifade ederek, bu konuda gençlerle işbirliği ve gençleri teşvik etmenin değerli olduğunu kaydetti. Güngördü, “Gençlerin kente dokunuşuyla, kentin değerine değer katacak, kentteki boş yapılar sanat eserlerine dönüştürülecektir. Gençlerin, bu anlamda da yaşadığı çevreyi koruması, sahip çıkması ve proje geliştirip katılımcı olması çok önemlidir” dedi.