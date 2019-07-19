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Traktör kazası 1 kişi hayatını kaybetti!
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19.07.2019 15:25
Traktör kazası 1 kişi hayatını kaybetti!
Traktör kazası 1 kişi hayatını kaybetti!
Görneç- Alevkayası bölgesinde meydana gelen traktör kazasında Erdoğan İnce isimli şahıs can verdi.
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