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Traktör kazası 1 kişi hayatını kaybetti!

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Traktör kazası 1 kişi hayatını kaybetti!
Traktör kazası 1 kişi hayatını kaybetti!

Traktör kazası 1 kişi hayatını kaybetti!

Görneç- Alevkayası bölgesinde meydana gelen traktör kazasında Erdoğan İnce isimli şahıs can verdi.

 

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