  • BIST 9362.51
  • Altın 2824.572
  • Dolar 34.3362
  • Euro 36.3204
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAAğırdağ’da Alkollü Şahıstan Tehdit ve Hasar Olayı

Traktör ve Motosiklet Çarpıştı, Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

» »
Paşaköy’de Trafik Kazası: Traktör ve Motosiklet Çarpıştı, Motosiklet Sürücüsü Yaralandı
Traktör ve Motosiklet Çarpıştı, Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

13 Kasım 2024 tarihinde saat 17:30 sıralarında, Paşaköy’de Atatürk Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, Velit Bayraktaroğlu (50) yönetimindeki YK 443 plakalı traktör, tali yola dönmeye çalışırken dikkatsizlik nedeniyle karşı istikametten gelen Cuma Bolat (17) yönetimindeki plakasız motosikletle çarpıştı.

Kazanın ardından, motosiklet sürücüsü Cuma Bolat ağır şekilde yaralanarak, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Bolat, cerrahi serviste müşahede altına alındı. Traktör sürücüsü Velit Bayraktaroğlu ise polis tarafından tutuklanarak, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza nedeniyle Atatürk Caddesi’nde trafik akışı kısa süreliğine aksadı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cevdet Yılmaz bugün KKTC’ye gelecek14 Kasım 2024 Perşembe 09:40
  • BEM Ltd. Altın Piyon satrnaç turnuvası sona erdi13 Kasım 2024 Çarşamba 20:59
  • CTP'den meclis başkanlığı için çağrı: "Gelin bu hukuksuzluğa son verin, istişareler sonucu belirlenecek bir adayı destekleyelim”13 Kasım 2024 Çarşamba 19:53
  • LTB'den duyuru13 Kasım 2024 Çarşamba 19:50
  • Hava sıcaklığı düşüyor: Yağış etkili olacak13 Kasım 2024 Çarşamba 19:46
  • KKTC Başbakanlık Önünde Özel Eğitim Kurumlarından Büyük Eylem13 Kasım 2024 Çarşamba 14:35
  • Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu ve İkamet İzni Olmaksızın KKTC’de Bulunma13 Kasım 2024 Çarşamba 14:30
  • Ev Açma ve İkametgahtan Hırsızlık Operasyonu: Binbir Surat13 Kasım 2024 Çarşamba 14:26
  • Bağımsızlık Yolu, Meclis Başkanlığı seçimini yargıya taşıdı13 Kasım 2024 Çarşamba 12:55
  • CTP MYK toplanıyor13 Kasım 2024 Çarşamba 12:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti