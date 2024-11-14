Traktör ve Motosiklet Çarpıştı, Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

13 Kasım 2024 tarihinde saat 17:30 sıralarında, Paşaköy’de Atatürk Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, Velit Bayraktaroğlu (50) yönetimindeki YK 443 plakalı traktör, tali yola dönmeye çalışırken dikkatsizlik nedeniyle karşı istikametten gelen Cuma Bolat (17) yönetimindeki plakasız motosikletle çarpıştı.
Kazanın ardından, motosiklet sürücüsü Cuma Bolat ağır şekilde yaralanarak, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Bolat, cerrahi serviste müşahede altına alındı. Traktör sürücüsü Velit Bayraktaroğlu ise polis tarafından tutuklanarak, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza nedeniyle Atatürk Caddesi’nde trafik akışı kısa süreliğine aksadı.
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