  • BIST 2.523,68
  • Altın 956.293
  • Dolar 17.6735
  • Euro 18.036
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKASoğuk suyun tahmin bile edilemeyen zararları

Trakya’da ilaçlama yapılan alanlarda çayır tırtılı sorunu kontrol altına alındı

»
Türkiye'de yaklaşık 900 bin hektar alanda ayçiçeği yetiştiriciliği yapılırken, çayır tırtılıyla bulaşık bölgenin bu alanın yüzde 4'ü civarında olduğu hesaplandı.
Trakya’da ilaçlama yapılan alanlarda çayır tırtılı sorunu kontrol altına alındı

Trakya bölgesinde başta olmak üzere 18 ilde görülen çayır tırtılı sorunu ilaçlama yapılan alanlarda kontrol altına alındı.

Anadolu Ajansı (AA) muhabirinin Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığından edindiği bilgiye göre, ayçiçeğinde çayır tırtılı adı verilen "Laxostege sticticalis" zararlısı, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul ve Çanakkale başta olmak üzere 18 farklı ilde ve sınırlı bir alanda görüldü.

Bilimsel olarak "çok çeşitli besinler üzerinden beslenen canlı" anlamına gelen "polifag" bir zararlı olan çayır tırtılının 150'den fazla bitki türünde konukçu olduğu biliniyor. Tırtıl zararlısı, Türkiye'de önceki yıllarda da sınırlı alanlarda görülmüştü.

Zararlının popülasyonunun, iklim şartlarının uygun olması nedeniyle arttığı değerlendirilirken, bitkilerin yaprak, tomurcuk ve çiçek yapraklarını yiyen larvalar salgın yıllarında bitkileri tamamen yapraksız bırakabiliyor.

Zararlı organizmayla mücadele, ruhsatlı ilaçlarla ve Bakanlıkça izin verilen yöntemlerle yapılıyor ve ilaçlamayla zararlı kontrol altına alınabiliyor.

ZARARLI TIRTILA KARŞI DRON İLE MÜCADELE

Zararlı tırtıla karşı dron ile mücadele yürüten Bakanlık, tırtıl zararlısı ile mücadelede, zararlı görülen alanlarda ilaçlama yapılması konusunda çiftçileri bilgilendiriyor.

Bakanlık, ayrıca, zararlı ile mücadele edebilmek amacıyla yer aletlerine ilave olarak havadan dronla ilaçlamaya izin verilmesine, il ve ilçe müdürlüklerinin bu konudaki mücadeleye aralıksız devam etmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, çayır tırtılının görüldüğü Trakya bölgesi başta olmak üzere 18 ilde büyük oranda ilaçlamalar tamamlandı, söz konusu böceğin yarattığı sorun ilaçlama yapılan alanlarda kontrol altına alındı.

TOPLAM AYÇİÇEĞİ ÜRETİM ALANININ YÜZDE 4'ÜNDE GÖRÜLÜYOR

Öte yandan, ülkede yaklaşık 900 bin hektar alanda ayçiçeği yetiştiriciliği yapılırken, anılan zararlıyla bulaşık bölgenin bu alanın yüzde 4'ü civarında olduğu hesaplandı. İncelemeler sonucunca tırtıl zararlısının, etkilenen bölgenin tamamında görülmediği belirlendi.

Ülkede, belli bölgelerde sınırlı alanlarda görülen bu zararlıdan kaynaklı ayçiçeği üretiminde bir kayıp ön görülmediği gibi rekoltede de artış bekleniyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye’nin Suriye operasyonu: Esad otobüslerle asker gönderiyormuş19 Temmuz 2022 Salı 20:53
  • Türkiye, İran ve Rusya liderleri Tahran Zirvesi'nde hangi konuları ele alacak?19 Temmuz 2022 Salı 12:45
  • Elif Çakır: Saraçhane mitingi AK Parti oylarındaki erimenin ete kemiğe bürünmüş bir hali19 Temmuz 2022 Salı 10:11
  • Türkiye'de KKTC plakalı araç kaza yaptı19 Temmuz 2022 Salı 09:26
  • ABD medyasından kritik zirve öncesi Erdoğan yorumu17 Temmuz 2022 Pazar 19:26
  • CHP’li Emre: MİT’e darbe ihbarı yapan binbaşıyı darbe komisyonu dinlemesin diye MİT personeli yaptılar!17 Temmuz 2022 Pazar 15:20
  • Finlandiya’dan Türkiye açıklaması: Rusya ile ilişkilerinde…17 Temmuz 2022 Pazar 15:00
  • Murat Yetkin yazdı.. Kitlesi Erdoğan’a küsüyor17 Temmuz 2022 Pazar 14:19
  • Erdoğan, Macron ile görüştü17 Temmuz 2022 Pazar 11:05
  • Üniversitedeki görevine son verilen Ataol Behramoğlu: Bir kürsüm vardı, elimden alındı17 Temmuz 2022 Pazar 10:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti