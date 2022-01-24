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Trakya’da, Kızıl Geyik Fotokapanla Görüntülendi

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Trakya’da, Kızıl Geyik Fotokapanla Görüntülendi
Trakya’da, Kızıl Geyik Fotokapanla Görüntülendi

Kırklareli’nin Vize ilçesinde, bugüne kadar bölgede varlığı bilimsel olarak kanıtlanamayan kızıl geyiğin fotokapanla görüntülenmesi, araştırmacıları heyecanlandırdı.

AA’nın haberine göre Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi tarafından ‘Kasatura Körfezi Tabiatı Koruma Alanı Kaynak Değerleri Envanter Araştırma ve İzleme Programının Geliştirilmesi Projesi’ kapsamında Vize ilçesinde yaban hayatı mercek altına alındı.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Orman Fakültesi’nde görevli Dr. Yasin Ünal’ın kırsal alanda dört ay süren çalışmasında 120 kuş, 51 memeli ile 47 böcek türü kayıt altına alındı. Çalışma kapsamında Trakya’da ilk kez kızıl geyik fotokapanla görüntülendi.

Ünal, Kasatura Körfezi Tabiat Koruma Alanı’nın Trakya’nın tek doğal karaçam özelliğine sahip nadir bir ekosisteme, başta karaca olmak üzere çeşitli hayvan türlerini barındıran alanın eşsiz bir tabiata sahip olduğunu anlattı.

Alanda kurdukları dört fotokapanla birçok canlının görüntülerini kaydettiklerini ifade eden Ünal, bu canlılar arasında nesli tehlike altında olan türlerin de bulunduğunu dile getirdi.

Ünal, Türkiye’de tehlike altında olan türler arasındaki kızıl geyik ile su samurunu da görüntülediklerini, kurt, çakal, tilki, porsuk ve karaca gibi birçok yaban hayvanın yaşamını kayıt altına aldıklarını aktardı.

Kendisini en çok heyecanlandıran gelişmenin kızıl geyiğin görüntülenmesi olduğunu belirten Ünal şöyle devam etti: “Varlığını biliyorduk ama resmi ve bilimsel olarak görüntülenmemiş bir türdü. Biz çalışmamız ile fotokapanla bu türün hem fotoğraflarını hem videolarını elde ettik. Alanda çoğalış gösterdiğini tespit ettik. Bu hem bölge hem ülke açısından önemli.”

Ünal, alanın korunması gerektiğinin altını çizerek yöre halkından da bu konuda destek istedi.

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