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Trans kadının cenazesini ‘dine aykırı’ diye kabul etmeyen aile mirası kabul etti

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25 Ağustos 2018’de İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde öldürülen trans kadın Esra Ateş’in ailesinin cenazeyi ‘dine aykırı’ olduğu gerekçesiyle kabul etmediği ancak mirası aldığı ortaya çıktı.
Trans kadının cenazesini ‘dine aykırı’ diye kabul etmeyen aile mirası kabul etti

Dokuz Eylül’den Seçkin Öner, Ateş’in cinsel tercihi yüzünden ailesi ile arasının açık olduğunu ve bu yüzden evi terk ettiğini aktardı.

 

İstanbul’da tek başına yaşayan Ateş, görüştüğü müşterisi ile tartışmaya başlamış ve sonrasında boğazı kesilerek öldürülmüştü.

Cenazeyi LGBTİ arkadaşları aldı

Katil zanlısı kısa sürede gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. Esra Ateş’in cenazesi ise morgda kalmıştı. Yetkililer ailesiyle iletişime geçmiş ancak ailesi, ‘dinen ve ahlaki açıdan kendisini reddediyoruz’ diyerek cenazeyi almayı kabul etmemişti.

Ateş’in LGBTİ arkadaşları cenazeyi aldı ve defnetti.

Habere göre, uzun süre sonra trans kadın Esra’nın birikimleriyle aldığı iki evinin olduğu ortaya çıktı.

Mahkeme vasiyet sahipleri olarak anne ve babasını tespit etti. Esra’nın ailesi, mahkemeye gitti ve mirası kabul etti.

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