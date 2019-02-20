‘Trans kadınların yarışlarda yer alması hile’ diyen Navratilova’ya tepki yağdı

BBC Türkçe’nin haberine göre Navratilova İngiliz The Sunday Times gazetesi için yazdığı bir makalede, “Bir trans kadını talep ettiği herhangi bir şekilde selamlamaya hazırım, ancak ona karşı yarışmak istemem. Adil olmaz” ifadelerini kullanmıştı.

ABD merkezli, LGBT sporcuların hakları için mücadele eden Athlete Ally adlı örgüt, Navratilova’ylla bağlarını kestiğini açıkladı. Danışma kurulundan çıkarılan Navratilova’nın ‘elçi‘ ünvanı da alındı.

Kurumdan yapılan açıklamada, 18 Grand Slam şampiyonluu bulunan sporcunun sözlerinin, “bilim ve verilerin yanlış anlaşılması, trans bireylerin sürekli hedef alınmasına yol açan tehlikeli mitlerin tekrar edilmesi’ anlamına geldiği belirtildi.

Geçen yıl pist bisikleti yarışlarında dünya şampiyonu olan ilk trans kadın Rachel McKinnon da Navratilova’nın açıklamalarının ‘rahatsız edici, üzücü ve transfobik‘ olduğunu söyledi.