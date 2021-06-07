Transatlantik Trend araştırması: Türkiye’den çarpıcı sonuçlar çıktı

Alman Marshall Fonu ve Bertelsmann Derneği tarafından Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Polonya, İspanya, İsveç, Türkiye, ABD ve Birleşik Krallık’ta yapılan anketlerin sonucunda hazırlanan Transatlantik Trendleri raporu yayınlandı.

Alman Marshall Fonu ve Bertelsmann Derneği tarafından 29 Mart-13 Nisan 2021’de Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Polonya, İspanya, İsveç, Türkiye, ABD ve Birleşik Krallık’ta yapılan anketlerin sonucunda hazırlanan Transatlantik Trendleri raporu yayınlandı.

Raporda 11 ülkeden 18 yaş üzerindeki 1.000 kişilik bir katılımcı grubunun görüşleri alınırken bu veriler yaş, cinsiyet, bölge, gelir ve meslekleri gibi kategorilere göre seçildi. Raporda Türkiye ile ilgili dikkat çekici detaylar ve sonuçlar çıktı.

HER 5 TÜRK’TEN 3’Ü ABD’NİN ETKİSİNİ SÖYLÜYOR

Ankette, ABD’nin uluslararası arenadaki etkisine dair soruya yanıt veren ülkeler, ABD’nin etkisinin arttığını söylerken, Türkiye’de yaklaşık her 5 kişiden 3’ü ABD’nin etkisinin olduğunu söyledi. Özellikle Türkiye’den ankete katılan ve ileri yaşlardaki katılımcıların ABD’yi daha güçlü olarak tanımladığı belirtildi.

Türkiye’de ankete katılanların yüzde 63’ü ABD’nin uluslararası alanda etkisinin yüksek olduğunu söylerken, ABD’de bu oran yüzde 81, Kanada’da yüzde 68 olarak kayıtlara geçti. Almanya ve Fransa’da ise Biden’ın göreve gelmesinin ABD’nin gücüne net bir etki yapmadığı da vurgulandı.

Öte yandan ankete katılan ülkeler arasında Türkiye ve Polonya haricinde Rusya’yı uluslararası bir lider güç olarak görmediği de tespit edildi.

TÜRKİYE GÜVENİLİR DEĞİL

Ankette, hangi ülkenin daha güvenilir olduğuna dair bir soru soruldu ve bu soruya da dikkat çeken yanıtlar geldi…

Ankete katılan ülkeler Kanada (%75), Almanya (%73) ve İsveç’i (%73) en güvenilir ülkeler arasında gösterirken Polonya ve Türkiye (sırasıyla yüzde 45 ve yüzde 23) en az güvenilen ülkeler arasında yer aldı. Türkiye böylelikle ankete katılan ülkeler arasında en güvenilmeyen ülke konumuna ulaştı.

Her 5 ABD’liden ikisi (yani yaklaşık yüzde 42’si) Türkiye’ye güvenmezken AB ülkelerinde de her üç kişiden ikisi Türkiye’yi “güvenilmez” olarak tanımlıyor. AB ülkeleri arasında Türkiye’yi güvenilmez olarak tanımlayan ülkeler sırasıyla Almanya ve Hollanda %76, İsveç %74, İtalya %73 ve Fransa %72 olarak görülüyor.

Ankete Türkiye’den katılanların da Almanya, Fransa ve ABD’ye güven duymadığı anlaşıldı. Ankete katılan Türklerin yüzde 54’ü, Almanya’yı güvenilir bulurken, Fransa’yı ve ABD’yi güvenilir bulanların oranı sırasıyla yüzde 26 ve yüzde 23.

Ankette, “Ülkenizde demokrasi ne kadar güçlü” sorusuna farklı yanıtlar verildi. İtalya, Polonya ve Türkiye’den katılımcılar demokrasinin zor durumda olduğunu söylerken, “Türklerin çoğunluğu demokrasinin tehlikede olduğuna inanıyor” yorumu yapıldı.

TÜRKLER: DEMOKRASİ TEHLİKEDE

Ankete katılanlara demokrasi ile ilgili de sorular soruldu. Ankete katılan İtalyanların yüzde 65’i, Türklerin yüzde 63’ü ve Polonyalıların yüzde 61’i ülkedeki demokrasinin durumunu negatif olarak değerlendirdi.

Öte yandan Türkiye’den ankete katılanların yüzde 39’u “demokrasinin tehlikede” olduğunu söylerken İtalya ve Polonya da Türkiye’yi takip etti. Türkiye bu ülkeler arasında demokrasinin tehlikede olduğunu en çok söyleyen ülke oldu.

KÜRESEL ISINMADA TÜRKİYE ÖNDE

11 ülkenin dahil olduğu araştırmaya katılan ülkeler arasında Türkiye, “küresel ısınma konusunda hükümet daha çok şey yapmalı” yanıtını verdi.

Ankete katılan 11 ülkeden “hükümetiniz küresel ısınma konusunda daha çok şey yapmalı mı” sorusuna yüzde 68 evet yanıtını verirken, Türkiye’den ankete katılanların yüzde 83’ü bu soruya yanıt vererek çan eğrisini en yüksek seviyeye çıkardı. Öte yandan İtalya ve İspanya’dan da bu yönde yanıtlar geldi.

Türkiye özelinde ankete katılanların partileri açısından da dikkat çekici sonuçlar ortaya çıktı. ABD’de Demokratların yüzde 83’ü hükümetin küresel ısınma konusunda daha çok çalışması gerektiğini söylerken, Cumhuriyetçilerde bu oranın yüzde 45 olduğu belirtildi.

AKP-CHP FARKLI YANIT VERDİ

Öte yandan Türkiye’de ise CHP’lilerin yüzde 65’i küresel ısınma konusunda daha çok uğraşılmasını isterken AKP’li seçmen arasında bu oran yüzde 41 olarak tespit edildi.

Mülteci politikası konusunda Türkiye’den ankete katılanlar, “Sizce ülkenizde mültecilere yönelik politika nasıl olmalı” sorusuna daha sıkı diyenlerin oranı yüzde 62 olarak belirlendi. Türkiye bu kategoride birinci oldu.

Türkiye’de yaş oranının artmasıyla küresel ısınmaya karşı daha sert mücadele edilmesini isteyenlerin oranının da arttığına dikkat çekildi. 18-24 yaş arasındaki her dört katılımcıdan üçü (yaklaşık %74) hükümetin daha çok çalışmasını isterken bu oran 55 üstü katılımcılar arasında yüzde 92’lere (yani yaklaşık her 10 kişiden 9’u) çıktı.

“TÜRKİYE’DE DAHA SIKI MÜLTECİ POLİTİKASI OLMALI”

Ankete katılanlar arasında mülteci sorununa da parmak basıldı. Türkiye’de katılımcıların büyük bir kısmı hükümetin daha sıkı mülteci yasaları getirmesini istedi.

Ankete katılanlara, “Ülkenizde mültecilere yönelik daha sıkı önlemler alınmasını mı istersiniz yoksa daha gevşek kurallar mı?” sorusuna Türkiye’den rekor seviyede oy geldi. Ankete katılan Türklerin yüzde 62’si daha sıkı politika izlenmesini isterken sadece yüzde 13’ü önlemlerin gevşetilmesini istedi. Türkiye’nin ardından Fransa gelirken Polonya’da ise daha sıkı yasak isteyenlerin oranı yüzde 23’te kaldı.

Ankete katılan Türklerin yüzde 60’ı daha sıkı yasak ve önlemler alınmasını isterken Türkiye’yi Fransa ve İtalya takip etti. Ankette özellikle yaşlıların daha sıkı önlemler ve yasalar alınmasını istediği belirtilirken gençlerin ise mültecilere yönelik daha az yasak istediği ortaya çıktı.