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Trautmann Lefkoşa’da resim sergisi açıyor

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Trautmann Lefkoşa’da resim sergisi açıyor
Yaşamını Kuzey Kıbrıs’ta sürdüren, Alman sanatçı Heidi Trautmann, Lefkoşa’da resim sergisi açıyor.

DAÜ Halkla İlişkiler ve Basın Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (DAÜ – KAM) ve Akdeniz Avrupa Sanat Derneği’nin organizasyonluğunda (EMAA) gerçekleşecek sergi, 20 Eylül Çarşamba günü  saat 19:00’da İsmet V. Güney Sergi Salonu’nda ziyarete açılacak,

30 Eylül’e kadar açık olacak sergide, sanatçının18 senelik birikimini içeren, desen ve kolaj çalışmalarının ağırlıkta olduğu yaklaşık 230 yapıtı sergilenecek.

Açıklamada, Kuzey Kıbrıs’ta yıllardır özveriyle çalıştığı ve sanat ortamına çok yönlü katkılarıyla tanındığı ifade edilen Trautmann hakkında şu bilgiler aktarıldı:

“Trautmann eserlerinde sanatı yaşamın içine katarak vazgeçilmez bir unsur olarak ele alması dikkat çekiyor. Bir çeşit günlük gibi duran eserlerde deneysel, lekesel tekniklerle anlık durumların ele alınması, buna rağmen nesne değil de özne olarak, kişilerin ruh durumlarının, düşünce yapılarının ve yaşamlarının kendini ele vermesi, kişisel yolculukları görünür kılıyor. Kimlik ve kültür verilerinin yer yer eserlere karışması, Kıbrıs insanının ve yaşam biçiminin verilerini açığa çıkması açısından da farklı bir bakış açısını ortaya koyuyor.”

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