  • BIST 1.414
  • Altın 442,298
  • Dolar 7,9045
  • Euro 9,3471
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKA8296 test 48 pozitif vaka

Trdodos'a kar yağdı

» »
Soğuk ve yağışlı havanın etkili olduğu Kıbrıs’ta, adanın güneyindeki Trodos dağlarına kar yağdı.
Trdodos'a kar yağdı

Soğuk ve yağışlı havanın etkili olduğu Kıbrıs’ta, adanın güneyindeki Trodos dağlarına kar yağdı.

Cyprus Mail’in haberine göre, Rum polisi Platres, Karvuna ve Prodromo’dan Trodos’a giden yollardaki kar ve buzlanma nedeniyle bu sabahtan itibaren bu yollarda dört çeker ve zincir takılı araçların seyredebileceği uyarısında bulundu.

Bölgede sis nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı, Pedulas – Prodromo yolu ile Pedulas – Pinewood – Kakopetria yolunun trafiğe açık olduğu, fakat yolun kaygan olması nedeniyle sürücülerin dikkatli olması ve güvenli mesafeyi aşmamaları uyarısı yapıldı.

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Özersay:Kıbrıs meselesinde sürece katkı koymaya gayret edeceğiz24 Mart 2021 Çarşamba 18:41
  • Çalışma İzin Merkezi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Yenişehir’deki Hizmet Binasına taşındı24 Mart 2021 Çarşamba 18:33
  • Yağmurlu hava cuma gününe kadar devam edecek24 Mart 2021 Çarşamba 18:32
  • Girne Belediye Başkanı Güngördü, Dünya üçüncüsü seçilen yemek kitabının yazarlarını kabul etti24 Mart 2021 Çarşamba 18:31
  • Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay’ı kabul etti24 Mart 2021 Çarşamba 18:30
  • Cumhurbaşkanı Tatar HP Genel Başkanı Özersay ve heyeti ile görüştü24 Mart 2021 Çarşamba 18:18
  • Cumartesi günü saat 11.00’de açılmak istenen yeni taş ocağının önünde eylem var24 Mart 2021 Çarşamba 18:10
  • Zaroğlu:“İki defa başarısız olduğu gerekçesiyle istifa eden bir genel başkan, 'ben başarılıyım' diyor.24 Mart 2021 Çarşamba 18:05
  • BKP ve AKEL heyetleri, BKP Genel Merkezi’nde bir araya geldi.24 Mart 2021 Çarşamba 18:00
  • 12. Sınıf öğrencileri sosyal medyada: #KktcOkuluAcma24 Mart 2021 Çarşamba 17:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti