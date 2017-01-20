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Tren istasyonunda seks yapıp kaydeden ve hatta internete yükleyen o çift…

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Tren istasyonunda seks yapıp kaydeden ve hatta internete yükleyen o çift…
Avustralya'nın Victoria eyaletinde bir tren istasyonunda seks yapıp, görüntülerini kaydeden çift ceza almaktan kurtuldu.

İngiliz The Sun gazetesinin haberinde, videonun bir yılı aşkın bir süre önce çekildiği ve geçen Nisan ayında internete yüklendiği belirtildi.

Polisin ancak Aralık ayında yetkililerin dikkatini çeken videodaki çiftin kimlikleri belirlendi. Fakat zaman aşımı nedeniyle çifte herhangi bir suçlama yöneltilemiyor.

The Sun’ın haberine göre; hukuki düzenlemede eksiklik olmasaydı videodaki çift, toplu taşımada müstehcen hareketler sergilediği gerekçesiyle bin 555 dolar para cezasına çarptırılabilirdi.

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