  • BIST 104.141
  • Altın 225,463
  • Dolar 5,3120
  • Euro 6,0392
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKAKıbrıs'ta domuz gribi can almaya devam ediyor

Tren kazasının ardından,Bakan istifa etti!

» »
Mısır'daki tren kazasında 20 kişi yaşamını yitirmişti
Tren kazasının ardından,Bakan istifa etti!

Mısır Ulaştırma Bakanı Hişam Arafat, başkent Kahire’deki tren istasyonunda en az 20 kişinin öldüğü kaza ve yangının ardından istifa etti.

Mısır resmi haber ajansı MENA, Başbakan Mustafa Medbulli’nin Ulaştırma Bakanı Arafat’ın istifasını kabul ettiğini duyurdu.

Kahire’nin Ramses bölgesinde yer alan tren istasyonunda bu sabah meydana gelen kaza ve sonrasında çıkan yangında Mısır devlet televizyonunun haberine göre 25 kişi hayatını kaybetmişti.

Mısır Sağlık Bakanı Hale Zayid ise olay yerindeki incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada 20 kişinin yaşamını yitirdiğini, 43 kişinin yaralandığını söyledi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde tren istasyonuna hızla gelen boş bir lokomotifin rayların bitişindeki demir engellere çarpması sonucu yakıt tankının patladığı ve büyük bir alev topunun oluştuğu görülüyor.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kenya’da milyarder Türk’e istismar kelepçesi10 Şubat 2019 Pazar 18:53
  • O ülkede tecavüzler yüzünden ulusal çapta acil durum ilan edildi08 Şubat 2019 Cuma 16:05
  • 200 yaşındaki kayıp şehir, Güney Afrika bitki örtüsü altında keşfedildi03 Şubat 2019 Pazar 15:24
  • Altı çocuk 'vücut parçaları için' öldürüldü29 Ocak 2019 Salı 17:54
  • 'Apartheid rejimiyle bağlantılı milisler, Güney Afrika'da siyahları yok etmek için sahte aşı kampanyasıyla AIDS yaydı'28 Ocak 2019 Pazartesi 14:13
  • Lassa sıtmasında ölü sayısı 23'e yükseldi28 Ocak 2019 Pazartesi 13:22
  • Ecowas çocuk evliliğini ortadan kaldırmak istiyor22 Ocak 2019 Salı 14:45
  • Salgın durdurulamıyor: Ölenlerin sayısı 370'e çıktı!21 Ocak 2019 Pazartesi 20:30
  • Korkunç olay! 4 futbolcuya sahada yıldırım çarptı21 Ocak 2019 Pazartesi 20:26
  • Sudan'da El Beşir karşıtı gösteriler ikinci ayına girdi: En az 26 ölü21 Ocak 2019 Pazartesi 10:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti